Grande successo per il tour Doppia Traccia: la PFM celebra la sua storia con De André

Si è concluso con grande successo il tour Doppia Traccia, che ha visto la PFM - Premiata Forneria Marconi portare sui palchi italiani una potente fusione tra i successi della band e uno speciale omaggio a Fabrizio De André. Ogni concerto del tour è stato articolato in due momenti principali: nella prima parte, la PFM ha ripercorso i brani più celebri della propria carriera, come Impressioni di settembre, È festa, Dolcissima Maria, La carrozza di Hans e Mondi paralleli. Nella seconda parte, la band ha celebrato l'indimenticabile sodalizio artistico con il cantautore genovese attraverso l'esecuzione di PFM canta De André, dedicando spazio a capolavori quali Il pescatore e Volta la carta.

Il viaggio musicale di Doppia Traccia ha valorizzato la straordinaria intesa tra i musicisti sul palco, tra cui Franz Di Cioccio (voce e batteria), Lucio Fabbri (violino, cori), Marco Sfogli (chitarra), Luca Zabbini (basso, voce), Alessandro Scaglione (tastiere, cori) ed Eugenio Mori (seconda batteria). La loro abilità tecnica unita alla passione e alla capacità di rinnovare ogni sera il repertorio, ha reso ogni esibizione unica: in ogni serata alcune piccole variazioni hanno reso il suono sempre attuale.

La PFM continua a portare la musica progressive italiana nel mondo, riconosciuta dalla stampa internazionale per il suo stile inconfondibile. Nel corso della carriera, la band ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il 50esimo posto nella classifica dei 100 artisti più importanti del mondo (Classic Rock UK, 2016) e il 19esimo posto all'album Photos of Ghost tra i dischi più rilevanti della musica progressive secondo Rolling Stone UK. Nel 2018 la PFM è stata premiata a Londra come International Band of the Year ai Prog Music Awards UK. E nel 2019 la rivista PROG UK ha nominato Franz Di Cioccio tra le 100 icone che hanno cambiato la storia della musica mondiale, unico rappresentante del mondo latino.

Il profondo rapporto tra la PFM e De André è stato celebrato anche con la pubblicazione dell'album live PFM Canta De André Anniversary, che omaggia l'85° anniversario dalla nascita di Faber e raccoglie le registrazioni dal tour 2023 e 2024. Ispirato all'incontro del 1978-1979 tra la prog band e il poeta della canzone italiana, l'album testimonia la fusione tra rock progressivo e la poesia d'autore che ha segnato intere generazioni.