Nocturne: il crime thriller con Liev Schreiber e Zazie Beetz arriva su Apple TV dal 30 ottobre

Svelato il trailer ufficiale di Nocturne, la nuova serie crime internazionale di Apple TV pronta a debuttare il 30 ottobre. Adattata dal bestseller mondiale The Sandman di Lars Kepler, la serie vede protagonisti Liev Schreiber, Zazie Beetz e Stephen Graham, promettendo un racconto avvincente tra suspense, azione e dramma.



La trama ruota attorno a Jonah Lynn (Schreiber), un ex militare diventato detective della omicidi che lascia le dure strade di Philadelphia per una cittadina tranquilla in Pennsylvania occidentale. Tuttavia, la quiete si spezza quando la comunità e la sua famiglia finiscono nel mirino dello spietato serial killer Jurek Walter (Graham). Nel disperato tentativo di salvare l'ultima vittima scomparsa, Jonah si trova costretto a coinvolgere direttamente sua figlia adottiva, l'agente FBI Saga Bauer interpretata da Zazie Beetz. Fino a che punto sarà disposto a spingersi per fermare una mente criminale tanto geniale quanto diabolica?



A completare il cast ci sono Bill Camp, Rory Culkin, Chrissy Metz, Poorna Jagannathan e Gary Carr. La serie, composta da dieci episodi, esordirà con i primi due il 30 ottobre. I successivi usciranno ogni venerdì fino al 25 dicembre.



Nocturne nasce dalla collaborazione di due grandi firme: John Hlavin, sceneggiatore e showrunner, e Rowan Joffe, vincitore del BAFTA e creatore per la televisione. La regia dei primi due episodi è affidata a Tim Van Patten, già pluripremiato con Emmy e DGA Award. Schreiber e Beetz sono anche produttori esecutivi, quest'ultima tramite la casa di produzione Sleepy Poppy. Tra i produttori anche l'autore Lars Kepler (pseudonimo di Alexandra Coelho Ahndoril e Alexander Ahndoril), insieme a numerosi professionisti di A+E Studios e Range Studios.



Lars Kepler si conferma tra gli autori più venduti del thriller a livello globale, con oltre 20 milioni di copie per i suoi romanzi distribuite in oltre 170 paesi e tradotte in 40 lingue.



Per catturare un assassino bisogna oltrepassare il limite, recita il claim della serie, che promette di conquistare gli amanti del genere con atmosfere oscure e interpretazioni intense.



Apple TV, disponibile in oltre 100 paesi su tutti i principali dispositivi, arricchisce così la sua offerta di serie originali di qualità, dopo successi come The Studio, Ted Lasso, Scissione e il premiato CODA. Nocturne si preannuncia un nuovo appuntamento imperdibile nel panorama delle produzioni crime internazionali.