Kid Yugi: album deluxe e primo fumetto, il 2026 da record del rapper pugliese

Kid Yugi si conferma come una delle figure centrali del rap italiano contemporaneo, protagonista assoluto del 2026. Con 27 dischi di platino e 20 d'oro, il giovane artista pugliese annuncia la versione deluxe del suo album triplo platino Anche gli eroi muoiono POST MORTEM, in arrivo il 30 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.



Il nuovo capitolo discografico sarà disponibile in versione standard CD e LP nei negozi, mentre per i fan più affezionati sarà possibile acquistare in esclusiva nello shop Universal Music Italia la variante autografata e numerata. La deluxe conterrà tracce inedite ed è anticipata da un trailer cinematografico diretto da Alessio Mariano, con un'estetica che richiama il meglio di Quentin Tarantino e Guy Ritchie: il corpo di Kid Yugi, sottoposto ad autopsia, rivela oggetti surreali come una carta Yu-Gi-Oh!, una catena, auricolari, un taser, una pallottola e persino un mappamondo, in un finale sorprendente e surreale.



Accanto alla musica, Kid Yugi debutta anche nel mondo del fumetto con Logos, la prima graphic novel originale che lo vede protagonista, prodotta in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, Universal Music Italia e Thaurus. Il fumetto, variant edition disponibile dal 30 ottobre, è ambientato in Logos, un mondo sotterraneo dove ogni parola può cambiare la realtà, costringendo gli abitanti al silenzio. Il rapper, scambiato per l'Eletto dopo essere finito in coma, si unisce a una lotta epica contro un tiranno che controlla il potere delle parole. Scritto con Mauro Uzzeo e disegnato da Ele Bruni, Saspy, Ilenia Gennari, Federico Rossi Edrighi e Samuel Spano, il progetto è un omaggio all'universo manga, a Dylan Dog e agli anime giapponesi.



Il successo di Kid Yugi esplode anche dal vivo: tutte le date del tour nei principali palasport italiani sono già sold out. Dalla data zero di Bari fino ai tripli show milanesi e alle tappe di Roma, Napoli e Firenze, il pubblico accoglie il rapper con entusiasmo senza precedenti.



Nell'era dello streaming, Anche gli eroi muoiono ha segnato il record di album più venduto di sempre nella settimana di debutto e si è piazzato al primo posto della classifica FIMI/NIQ per album, CD, vinili e persino musicassette, con tutte le tracce in Top20 singoli.



Anche gli eroi muoiono approfondisce i temi centrali della scrittura di Kid Yugi: il confine sottile tra bene e male, l'analisi della società contemporanea, la perdita dei valori assoluti e il concetto di eroe nell'epoca moderna. Il progetto riflette sulla figura dell'idolo e sul valore attribuito alle persone oggi, spesso misurato in termini di successo e denaro.



Dietro il nome d'arte Kid Yugi si cela Francesco Stasi, classe 2001, originario di Massafra. Dal debutto con The Globe nel 2022 (doppio platino) e l'EP Quarto di Bue con Night Skinny, fino al clamoroso sei volte platino de I nomi del Diavolo nel 2024, Kid Yugi ha costruito una carriera fulminante: più di 2,5 miliardi di stream complessivi e 3,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.



Album, fumetto e tour segnano un 2026 da record per Kid Yugi, che si impone non solo come punto di riferimento della scena rap, ma anche come figura capace di attraversare linguaggi e culture, dal palco al fumetto, con una narrazione potente e innovativa.