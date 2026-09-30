Paolo Ruffini raddoppia a Locarno: doppia data per Din Don Down ad aprile 2027

Paolo Ruffini conferma il suo successo travolgente con Din Don Down, annunciando una seconda data per lo spettacolo al Palaexpo Fevi di Locarno il 4 aprile 2027, dopo il sold out già registrato per il 3 aprile. L'appuntamento teatrale, che ha registrato 70 sold out su 70 date e oltre 130.000 biglietti venduti in tutta Italia, arriva nella cittadina svizzera dopo aver conquistato il pubblico e aver esaurito in soli cinque giorni anche la speciale data all'Arena di Verona.

Din Don Down - Alla ricerca di (D)io è molto più di uno spettacolo: è un vero e proprio rito collettivo firmato da Paolo Ruffini e interpretato insieme alla Compagnia Mayor Von Frinzius, composta da attori con disabilità, sotto la regia di Lamberto Giannini. Nel corso delle serate, la musica di Claudia Campolongo al pianoforte accompagna Ruffini e il resto del cast in un viaggio tra comicità, poesia, improvvisazione e riflessione sulla fede.

Lo spettacolo rompe ogni schema del teatro tradizionale e invita gli spettatori a riflettere, grazie a uno stile ironico e profondamente umano. Le improvvisazioni si intrecciano alla poesia, le regole vengono messe in discussione e il concetto stesso di normalità viene ribaltato, in un dialogo tra sensibilità e ironia. La forza del progetto risiede nell'inclusione attiva di attori con disabilità, rendendo Din Don Down un'esperienza teatrale fuori dai canoni.

Da oltre dieci anni impegnato nel sociale, Ruffini ha dato voce al progetto Up&Down e continua a promuovere l'inclusione con Din Don Down, uno show che ha conquistato i teatri italiani dal 2024 e ha dato vita anche a un programma radiofonico su Radio24. Sui social, con oltre sei milioni di follower e video podcast seguitissimi, ha raccolto oltre 250 milioni di visualizzazioni.



