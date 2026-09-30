Small Prophets: il trailer della nuova comedy magica di Mackenzie Crook su Apple TV

Apple TV svela il trailer di Small Prophets, l'attesa comedy in sei episodi scritta e diretta dal vincitore del BAFTA Mackenzie Crook, celebre per Detectorists. La serie debutterà il 7 ottobre sulla piattaforma con i primi due episodi e proseguirà con una cadenza settimanale fino al 6 novembre.



Small Prophets riunisce un cast d'eccezione: accanto a Crook recitano Pearce Quigley, Lauren Patel, Sir Michael Palin, Sophie Willan, Jon Pointing e Paul Kaye. Tra i protagonisti, anche volti noti come Sir Michael Palin (Monty Python), la pluripremiata Sophie Willan (Alma's Not Normal) e Jon Pointing (Big Boys).



La storia segue le vicende dell'eccentrico Michael Sleep, interpretato da Pearce Quigley. Dopo la scomparsa dell'amata Clea sette anni prima, Michael conduce una vita metodica tra il lavoro in un negozio di bricolage e le visite all'anziano padre Brian (Palin), coltivando la speranza di un ritorno improvviso di Clea. Tutto cambia quando Brian gli affida un'antica ricetta a base di acqua piovana, sterco di cavallo e un tocco di alchimia.



Michael, tra scetticismo e malinconia, si dedica alla creazione di homunculi - spiriti magici capaci di predire il futuro - nella speranza che possano rispondere alla domanda che lo ossessiona: Rivedrò mai Clea? Al suo fianco nella bizzarra impresa c'è la giovane collega Kacey (Lauren Patel), con cui nasce un'inaspettata amicizia, alimentata dalla comune antipatia per il direttore del negozio, Gordon (Mackenzie Crook).



Le strane attività di Michael e Kacey attirano l'attenzione dei vicini ficcanaso (Sophie Willan e Jon Pointing), curiosi di scoprire cosa accada nella casetta degli attrezzi in giardino. La serie, girata e ambientata a Manchester, arricchisce il racconto con sorprendenti elementi di animazione, fondendo magia e quotidianità in una trama che celebra la speranza, gli enigmi e i piccoli segreti del vivere comune.



Descritta dalla critica come "un capolavoro prezioso, delicato e senza fretta, divertente e profondo, capace di spezzarti e aggiustarti il cuore in egual misura", la prima stagione di Small Prophets ha ottenuto il rarissimo punteggio del 100% su Rotten Tomatoes e si è aggiudicata il premio come Migliore Serie - International Panorama al Series Mania di marzo 2026. Apprezzata per la sua "straordinaria capacità di trasformare l'ordinario in qualcosa di straordinario", viene definita anche "assolutamente deliziosa" e "imperdibile".



Prodotta da Treasure Trove e Blue House Productions, la serie nasce interamente dalla penna e dalla regia di Mackenzie Crook, con lui anche Lisa Thomas, Christine Gernon ed Emma Strain tra i produttori esecutivi.





