X Factor 2026, al via il Bootcamp: novità nelle selezioni e nuova giuria

X Factor 2026 entra nel vivo con il primo Bootcamp, in programma giovedì 1° ottobre, segnando un nuovo passaggio fondamentale nelle selezioni del popolare talent show. Con una formula rinnovata, i concorrenti possono accedere alla fase successiva solo con un sì unanime da parte dei giudici oppure dovranno affidarsi agli X Pass, rendendo la sfida ancora più avvincente e carica di tensione.



La giuria di questa edizione è composta da quattro volti noti della musica italiana: Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Sono loro a decidere il destino dei nuovi talenti, portando ognuno una prospettiva diversa e un bagaglio musicale ricco. Alla conduzione, Giorgia aggiunge la sua energia e presenza inconfondibile, guidando il pubblico e i concorrenti passo dopo passo.



X Factor 2026 sarà trasmesso su Sky e in streaming su NOW. Gli episodi resteranno sempre disponibili on demand, per permettere agli spettatori di non perdere nessun momento clou dello show. I Bootcamp rappresentano un momento cruciale: si passa il turno solo con un sì unanime, un meccanismo che promette emozioni forti e colpi di scena già a partire dalla prima serata.



L'attesa per il debutto dei Bootcamp cresce anche sui social dove già circolano le immagini ufficiali del nuovo cast, immortalato da Virginia Bettoja. Il ritorno di X Factor mantiene alta la curiosità e l'attenzione degli appassionati, pronti a seguire le storie e i sogni dei nuovi protagonisti sotto gli occhi esperti di una giuria d'eccezione.