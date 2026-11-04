ANTONIA è la nuova artista scelta da Apple Music per Up Next Italia

Apple Music ha annunciato l'inclusione di ANTONIA come nuova artista per il programma Up Next Italia, l'iniziativa rivolta a individuare e valorizzare i talenti emergenti della scena musicale nazionale.

ANTONIA, all'anagrafe Antonia Nocca, è una cantante nata nel 2005 a Napoli. Fin dalla tenera età, la musica è stata il suo rifugio e un mezzo per raccontare sé stessa, frequentando il Liceo Classico e avvicinandosi alla scrittura e al canto per esprimere la propria interiorità. Nel 2024 ANTONIA entra nella scuola di Amici, diventando la prima cantante della sua edizione a raggiungere la fase serale e una delle figure più note del talent show. Il suo percorso prosegue nel 2025 con l'ingresso nel roster di Epic Records/Sony Music Italy e la partecipazione a Sanremo Giovani con il brano Luoghi Perduti, arrivando alla puntata finale.

Le sue collaborazioni recenti includono FIAMMIFERI realizzato insieme ad Aiello e il nuovo singolo OBBLIGO O VERITÀ uscito il 5 giugno, una canzone pop caratterizzata da leggerezza, ritmo e una spontanea immediatezza. Ciò che distingue ANTONIA è il suo timbro vocale unico e una personalità travolgente, elementi che contribuiscono a un progetto musicale orientato verso sonorità pop e R&B.

Essere stata scelta per Up Next Italia è un traguardo importante per me e un'occasione per far conoscere più da vicino chi sono, non solo attraverso la mia musica, ma anche attraverso la mia personalità. Spero che chi mi ascolta possa ritrovare qualcosa di sé nelle mie canzoni e scoprire un pezzetto del mio mondo, racconta ANTONIA.

Up Next Italia si inserisce all'interno del programma globale Up Next, che da dieci anni individua e supporta artisti emergenti di valore internazionale. Il team editoriale di Apple Music seleziona periodicamente nuovi nomi da promuovere sulla piattaforma, offrendo loro visibilità e opportunità uniche per raggiungere un vasto pubblico. Il roster italiano di Up Next ha già visto tra i protagonisti talenti come ANNA, Rose Villain, ALFA, Astro, Ditonellapiaga e molti altri, mentre a livello globale la lista comprende nomi di fama come Billie Eilish, Khalid, H.E.R., Bad Bunny, Megan Thee Stallion e tanti altri.

Con questa nomina, ANTONIA entra tra le promesse più luminose della musica italiana contemporanea, pronta a mostrare il suo mondo e la sua voce a un pubblico sempre più ampio.