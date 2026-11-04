Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, 60 nuove date a teatro con Totalmente Incompatibili

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase tornano a teatro con ben 60 nuove date del loro applauditissimo spettacolo Totalmente Incompatibili, al via l'8 novembre dal Teatro Sanzio di Urbino. La coppia d'autori e comici, dopo aver registrato sold out nelle loro precedenti repliche, si prepara a incontrare ancora una volta il pubblico, mettendo in scena la loro visione unica e ironica del rapporto di coppia e della vita quotidiana.

L'anno scorso abbiamo raccontato i nostri ultimi trent'anni assieme in un tour che ha fatto sold out ovunque. A questo punto avevamo due possibilità: chiudere Partita IVA e vivere per sempre di bei ricordi, oppure fare una cosa completamente irrazionale. Abbiamo scelto la seconda. Perciò eccovi 60 nuove date di Totalmente Incompatibili. Un nuovo tour. Noi due. Ancora insieme. Ancora convinti che questa sia una buona idea. Perché dopo trent'anni del tuo partner conosci non solo i difetti ma anche… i difetti e sei pronto a portarli in scena senza più freni inibitori. Come dice il proverbio: i panni sporchi si lavano in teatro. Vi aspettiamo! Se venite ci fate felici. Se venite a tutte e 60 le date iniziamo a preoccuparci.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Nuzzo e Di Biase, nasce dall'osservazione divertente della loro relazione e dell'umanità che li circonda, unendo ironia brillante e riflessione personale. In scena i due artisti si presentano distanti e diversi, ma uniti dalla voglia di raccontare con intelligenza e leggerezza i lati meno armoniosi della convivenza. Il senso di inadeguatezza e di essere outsider diventa così la chiave comica di un percorso che conquista spettatori di tutte le età. Nulla li accomuna, tutto sembra allontanarli eppure continuano ostinatamente a restare insieme, anche davanti alle platee di tutta Italia.

Frutto di un metodo empirico tutto loro, Nuzzo e Di Biase coinvolgono il pubblico per decifrare il presente, riducendo al minimo i confronti col passato e la paura per il futuro, vittime anch'essi dell'inciviltà digitale e delle nevrosi contemporanee. La tournée toccherà alcune delle principali città italiane tra il 2026 e il 2027, con molte date già sold out: da Ferrara a Roma, da Torino a Palermo, da Napoli a Bari, il duo garantirà un viaggio tra gag di coppia e monologhi attuali, con una comicità sofisticata che punta ad analizzare il quotidiano senza indulgere in stereotipi o giudizi affrettati.

Consapevoli che non si può ridere di tutto e di tutti, rimangono comunque convinti a provarci fino in fondo. In questo spettacolo troveranno un punto di accordo o resteranno totalmente incompatibili? Lo scoprirete solo a teatro.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono una delle coppie più riconosciute della comicità italiana, con oltre vent'anni di lavori televisivi e teatrali alle spalle. Hanno iniziato insieme nel 2004 con la Gialappa's Band in Mai dire e sono stati parte fissa del cast di Zelig dal 2010 al 2022. Si sono distinti in programmi come Quelli che il calcio, Amici, I migliori anni, Stasera c'è Cattelan, Boomerissima e Uà, uomo di varietà, tra Mediaset e Rai. Maria Di Biase, negli ultimi anni, è stata protagonista di quattro produzioni Amazon come Lol 2, Lol Christmas, Prova Prova sa sa e Lol Talent, oltre a far parte del cast fisso di Comedy Match sul canale Nove dal 2024. Insieme hanno anche firmato il comedy talk Pour parler su Rai 2 e sono apparsi in produzioni cinematografiche di successo come Anche se è amore non si vede di Ficarra e Picone e Vengo anch'io, commedia on the road da loro scritta e diretta.

Dalle sale dei teatri ai microfoni radiofonici, fino al cinema, Nuzzo e Di Biase hanno costruito una carriera all'insegna dell'originalità e della sperimentazione. Per due stagioni hanno collezionato sold out con Delirio a due di Eugène Ionesco, confermando la loro versatilità tra testi classici e contemporanei. I biglietti per le nuove date di Totalmente Incompatibili sono disponibili sui circuiti di vendita ufficiali. Il calendario potrebbe essere ulteriormente aggiornato per aggiungere altre tappe a quello che si annuncia come uno degli eventi più attesi della stagione teatrale italiana.

Tra ironia e verità, il duo promette al pubblico una serata memorabile, in cui ridere dei propri difetti diventa la migliore forma di spettacolo.