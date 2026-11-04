Nissan svela la nuova city car elettrica PIXO: autonomia di 259 km da 19.990 euro

Nissan amplia la propria offerta di veicoli elettrici in Europa presentando la nuova PIXO, una compatta progettata per la mobilità urbana e non solo. Disponibile a partire da 19.990 euro, la PIXO si distingue per l'equilibrio tra praticità, tecnologia e design. Con appena 3.796 mm di lunghezza e 1.790 mm di larghezza, è perfetta per muoversi e parcheggiare agilmente anche nelle strade più strette delle città.

Nonostante le dimensioni ridotte, l'abitacolo è pensato per offrire spazio a quattro adulti, con sedili posteriori scorrevoli indipendenti e un bagagliaio tra i più capienti della categoria: 356 litri, che diventano oltre 1.200 litri abbattendo i sedili posteriori.

La nuova PIXO monta una batteria LFP da 27,5 kWh capace di assicurare un'autonomia fino a 259 km secondo il ciclo WLTP. Tutta la gamma supporta la ricarica rapida in corrente continua a 50 kW, permettendo di passare dal 15% all'80% della capacità in soli 28 minuti.

Sul fronte tecnologico, l'infotainment con Google integrato consente la pianificazione dei percorsi in tempo reale e una connettività continua. Grazie all'assistente vocale avanzato Gemini, disponibile in 16 lingue, ogni comando può essere impartito in modo naturale per navigazione, intrattenimento e comunicazione.

Un altro elemento distintivo è la tecnologia One-Pedal, che facilita la guida urbana: permette di gestire partenza, accelerazione, decelerazione e arresto usando solo il pedale dell'acceleratore, ideale nel traffico cittadino caratterizzato da frequenti fermate e ripartenze.

PIXO arriverà in Italia in tre versioni: Engage (da 19.990 euro), Advance (da 21.300 euro) ed Evolve (da 22.700 euro). Engage offre Apple CarPlay, Android Auto e caricatore AC da 11 kW di serie. Advance aggiunge la Suite Google con EV Route Planner, l'assistente vocale Gemini e sedili posteriori scorrevoli. Evolve, top di gamma, propone cerchi in lega da 18 pollici, tecnologia One-Pedal con palette al volante, parcheggio automatico Hands-Free, cruise control adattivo con Stop & Go, il sistema di avviso angolo cieco e sedili riscaldabili.

Per quanto riguarda le prestazioni, il motore elettrico sviluppa 60 kW di potenza, mentre la ricarica AC arriva fino a 11 kW, con predisposizione alla funzionalità V2L bi-direzionale.

Le prime consegne della PIXO ai clienti italiani sono previste dall'inizio del 2027.