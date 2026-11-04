Anarchist Playlist: il nuovo libro di Andrea Morandi sulla musica ribelle

Arriva in libreria e negli store digitali "Anarchist Playlist", il nuovo libro del giornalista e critico musicale Andrea Morandi, già firma di importanti testate e appassionato esploratore dei legami tra musica e politica.

Il volume propone un viaggio attraverso 30 canzoni simbolo della protesta, della ribellione e della militanza sociale e politica, spaziando da "Anarchy In The UK" dei Sex Pistols a "Addio Lugano Bella" di Pietro Gori, da "Fight The Power" dei Public Enemy a "La Locomotiva" di Francesco Guccini. Ogni capitolo è dedicato a un brano e al suo contesto storico, offrendo un racconto che intreccia storia, suoni e idee radicali dalla fine dell'Ottocento fino all'era digitale.

Il libro si presenta come una playlist letteraria: ogni canzone ha la propria storia fatta di rivolte, lotte, sogni di libertà e cambiamento. Si spazia fra generi e nazionalità in modo trasversale, dal folk al reggae, dall'elettronica all'hip hop, per mostrare come la musica abbia sempre saputo dare voce agli spiriti più inquieti e indomiti della società.

Ad arricchire "Anarchist Playlist" ci sono interviste inedite e testimonianze raccolte direttamente da Morandi, con voci di artisti come Chumbawamba, Daniele Sepe, gli eredi di Léo Férre e Daniele Coccia Paifelman de Il Muro del Canto.

"Un libro che vuole raccontare e spiegare come una canzone non sia mai solo una canzone - afferma Andrea Morandi - È un processo misterioso che può riuscire a comprimere anni, decenni, o una vita intera in tre minuti e mezzo di musica. Tre accordi possono spiegare il dolore di un esilio o la lotta di un popolo meglio di decine di pagine di un libro perché la densità emotiva della musica non ha paragoni…"

Andrea Morandi, nato nel 1976 ad Arco di Trento, vanta una carriera di venticinque anni nel giornalismo musicale e cinematografico. Ha collaborato con Rockstar, Repubblica e Il Venerdì, seguendo e intervistando grandi nomi da Madonna a Paul Simon, con una costante attenzione al rapporto tra musica e politica. Oltre all'esplorazione del mondo musicale, Morandi è stato anche giornalista per Ciak e fondatore di Hot Corn. "Anarchist Playlist" è il suo quarto libro dopo successi dedicati a band come U2 e i Nomadi e all'approfondimento dell'universo di The Edge.

"Anarchist Playlist" promette di essere un testo di riferimento per chi cerca nelle canzoni la storia viva delle idee e dei movimenti, offrendo una lettura accessibile sia agli appassionati sia a chi vuole scoprirne il potere narrativo e sociale.