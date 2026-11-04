Sfera Ebbasta e il Cenacolo: tre aperture straordinarie per l'inclusione dei giovani

Sfera Ebbasta e il Museo del Cenacolo Vinciano si uniscono in un progetto innovativo volto all'inclusione sociale e all'avvicinamento delle nuove generazioni al patrimonio artistico. Dalla collaborazione tra uno degli artisti più seguiti d'Italia e uno dei musei più celebri al mondo nascono tre appuntamenti straordinari nel mese di novembre, interamente pensati per offrire ai giovani provenienti da realtà ed esperienze differenti la possibilità di vivere da vicino la meraviglia dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci.



La sinergia è il naturale proseguimento della storica scelta dell'artista che, per il singolo Lontano, ha girato il primo videoclip musicale mai realizzato davanti al capolavoro leonardesco - una testimonianza di come il linguaggio contemporaneo possa dialogare con i grandi simboli della cultura universale. L'iniziativa amplia ora questo messaggio, trasformandolo in un percorso tangibile di apertura e accessibilità per tutti.



Le date fissate sono il 5, 8 e 13 novembre: si parte giovedì 5 novembre con l'accoglienza degli studenti dell'Istituto comprensivo Piazza Costa Morandi di Cinisello Balsamo; domenica 8 novembre sarà la volta dei giovani che partecipano ai progetti di inclusione sociale sostenuti dall'Associazione I Bambini delle Fate; venerdì 13 novembre l'esperienza unica sarà dedicata ai pazienti del reparto di Pediatria della Fondazione Ospedale Niguarda.



Tre realtà, tre sensibilità differenti, accomunate dall'opportunità di accedere a un tesoro di oltre cinque secoli di storia. L'obiettivo dichiarato è riaffermare il ruolo autentico dell'arte: parlare a tutti, senza distinzioni.



La scelta di Sfera Ebbasta, icona per milioni di ragazzi italiani, assume un significato ancora più profondo se letta nel contesto della sua missione: creare un ponte tra mondi apparentemente distanti, offrendo alle nuove generazioni gli strumenti per sentirsi parte del patrimonio comune.



In un momento in cui la distanza - sia essa fisica che simbolica - rischia di separare le persone dall'arte e dalla cultura, queste tre aperture speciali rappresentano un invito concreto alla condivisione: la bellezza come patrimonio universale, da promuovere oltre ogni barriera generazionale, sociale e culturale.



Il progetto trasforma in realtà il messaggio del singolo Lontano, nato da una riflessione intima sulla distanza e sulla necessità di ritrovare sé stessi, e lo traduce in un'occasione aperta a tanti giovani di avvicinarsi all'arte più celebre e coinvolgente d'Italia.