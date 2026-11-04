Al via le finali della 2ª edizione dei Musicante Awards - Premio Pino Daniele

Si accendono i riflettori sulle fasi finali della seconda edizione dei Musicante Awards - Premio Pino Daniele. L'appuntamento per tutti gli amanti della musica è per domani e sabato 7 novembre alle ore 21.00, in diretta dagli Studi Rai di via Asiago a Roma su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play. A condurre le serate saranno Gino Castaldo e Martina Di Florio.



L'iniziativa, ideata dalla Fondazione Pino Daniele, mira a scoprire e promuovere nuovi talenti della scena musicale italiana. Giovani interpreti, autori, compositori e strumentisti, selezionati attraverso audizioni e il percorso del Campus Musicante con la collaborazione dei docenti dei corsi Pop Rock del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, avranno l'occasione di esibirsi dal vivo e dimostrare la propria originalità artistica.



La serata di domani sarà dedicata a Destinazione Musicante - In viaggio con Pino Daniele, durante la quale si svolgerà l'ultima selezione live tra i giovani artisti: Berlina, Chiara Tegas, Fancy, Ilaria, Lauryyn, Lorr, Martina Ravetta e Morena Chiara. Ciascuno presenterà un brano inedito e una personale interpretazione di un'opera di Pino Daniele. Sullo stesso palco si esibiranno anche gli artisti già inseriti nel cast su invito della Fondazione: Andrea Radice, Arabella Rustico, Casadilego, Groove at Home, Pierdavide Carone, Roberta Gentile e Vincenzo Viscardi, tutti chiamati a proporre dal vivo i propri inediti.



Nel gran finale di sabato, Musicante - In viaggio con Pino Daniele, saranno assegnati i Musicante Awards e il prestigioso Premio Pino Daniele. Il riconoscimento principale prevede anche un contributo economico per sostenere il percorso artistico del vincitore. La finale vedrà i sette musicanti selezionati dalla Fondazione tornare sul palco eseguendo, oltre all'inedito, un medley di due celebri brani di Pino Daniele, affiancati da grandi strumentisti nazionali e internazionali come Daniele Bonaviri, Fabrizio Bosso, Gonzalo Rubalcaba, Hamilton De Holanda, Lino Cannavacciuolo, Rosario Giuliani e Tony Esposito.



Saranno due spettacoli interamente dal vivo con oltre 50 giovani musicisti coinvolti, all'insegna della creatività e della collaborazione tra giovani talenti e maestri affermati. I finalisti emersi dalla serata del 5 novembre entreranno ufficialmente a far parte del cast, presentando nuovamente i loro brani e reinterpretazioni.



L'evento si conferma come punto di riferimento per la valorizzazione dell'identità musicale e per il sostegno ai nuovi protagonisti della scena italiana, anche grazie alla presenza dei principali partner del settore e al patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il progetto è sostenuto da SIAE e vede tra i partner anche NUOVO IMAIE.