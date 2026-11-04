Marco Masini annuncia il tour nei teatri più importanti d'Italia nel 2027

Marco Masini torna protagonista della scena musicale italiana annunciando un nuovo tour nei teatri più importanti d'Italia tra aprile e maggio 2027. Dal palco dell'Unipol Forum di Milano, durante la prima data nei palasport, il cantautore ha svelato un percorso live molto atteso che porterà la sua voce e le sue canzoni in dodici tra le venue teatrali più prestigiose del Paese.



L'artista fiorentino offrirà ai suoi fan l'opportunità di vivere uno spettacolo dall'atmosfera intima, ripercorrendo oltre 35 anni di carriera e rivivendo brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Dalla vittoria a Sanremo con Disperato nel 1990 ai successi come Perché lo fai, T'innamorerai, Bella Stronza e L'uomo volante, Masini non ha mai smesso di emozionare generazioni di ascoltatori.



Il tour prenderà il via il 6 aprile 2027 dal Teatro Team di Bari, continuando poi a Isernia, Brescia, Legnano, Torino, Bologna, Parma, Catania, Assisi, Sanremo, Milano e concludendosi il 18 maggio al ChorusLife Arena di Bergamo. I biglietti saranno disponibili per gli iscritti al fan club dalle ore 16.00 del 4 novembre e per tutti dalle 18.00 dello stesso giorno tramite TicketOne e le prevendite abituali.



Masini, nato a Firenze nel 1964, ha costruito negli anni una carriera solida e un rapporto unico con il pubblico. Dopo l'esperienza delle colonne sonore con Giancarlo Bigazzi e le tournée con Umberto Tozzi e Raf, la svolta arriva con la storica partecipazione al Festival di Sanremo, seguita dalla pubblicazione di album diventati pietre miliari del pop italiano.



Recentemente, il tour "Ci Vorrebbe Ancora il Mare" ha celebrato sia il 35 anniversario dell'album di debutto che i 30 anni di "Il Cielo della Vergine", mentre nel 2024 è uscito il nuovo album "10 Amori". Nel frattempo, Masini si è distinto anche a Sanremo in duetto con Fedez nel brano "Male Necessario", premiato per il miglior testo.



Il nuovo progetto discografico "Perfetto Imperfetto" è disponibile in CD, vinile e digitale, confermando la capacità dell'artista di rinnovare la propria ispirazione mantenendo viva la passione dei suoi fan.



Birindelli Auto sarà automotive partner del tour, accompagnando questo viaggio live che unirà grandi classici e nuovi successi in uno degli appuntamenti più attesi del 2027.