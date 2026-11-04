Fiorello lancia uno spoiler su Sanremo: Paola Iezzi al Dopofestival con la Gialappa's Band

Fiorello sorprende gli ascoltatori durante l'ultima puntata di "La Pennicanza" su Rai Radio2, lanciando un atteso spoiler riguardante il prossimo Festival di Sanremo. Lo showman ha infatti annunciato in diretta il nome di una possibile protagonista al Dopofestival accanto alla Gialappa's Band. Secondo Fiorello, sarà Paola Iezzi ad affiancare il trio comico nello show post-festivaliero. Spoiler alert Sanremo! Chi fa il Dopofestival? La Gialappa's Band. Ma non sarà da sola, ci sarà anche qualcun altro. E chi sarà lì con loro? Volete sapere chi è? Lei dirà: 'Non è vero, non è vero'. Sarà una Paola, mi hanno detto di non dire niente ma io non posso. Non è la Barale e non è Chiara. Sarà Paola Iezzi!

Durante la puntata Fiorello compie una telefonata a sorpresa proprio a Paola Iezzi, cercando di farle confessare eventuali impegni a febbraio. La risposta della cantante è sfuggente: Non mi fare queste domande perché non lo so, potrei essere in Svizzera… Lo showman insiste con ironia e, di fronte a una pausa telefonica, commenta: Signori, c'è stato un silenzio assenso! Paola Iezzi, tentando di smentire, replica: No, no, mica è vero, poi dicono che c'è un brutto tempo in quel periodo!

Non sono mancati altri momenti di spettacolo e sorprese in diretta. A irrompere in studio c'è stata Giorgia, amatissima voce della musica italiana, che con Fiorello ha inscenato una divertente gag sul ritorno dei diritti della Formula 1 in Rai. Mi manda Sky: 'Vai da Fiore e vai a trattare i diritti per la Formula 1 con la Rai!' La presenza di Giorgia si è trasformata rapidamente in un intenso momento musicale, con un duetto sulle note di Stand by Me, in una perfetta alternanza tra italiano e inglese.

Fiorello, come di consueto, ha saputo mescolare attualità e comicità, commentando con il suo stile inconfondibile notizie curiose come quella sugli hacker russi che, secondo lui, sarebbero stati in grado di "hackerare" persino i frigoriferi portandoli a 50 gradi: Capitan Findus stava con le ciabatte! Siamo preoccupati perché se il mondo è in mano agli hacker russi, basta un attimo che sei a casa e ti ritrovi senza una lira in banca. Io non ci dormo la notte per questa storia! Magari arrivo a casa e mi hanno hackerato lo scaldabagno e non ho più l'acqua calda, o lo sciacquone e non posso più scaricare! Gli hacker in Egitto invece hanno messo dei video porno sui cartelloni pubblicitari causando caos in strada. Questi sono gli hacker che ci piacciono! Fate l'amore e non la guerra, l'amore vince sempre. Voi che siete giovani dateci dentro!

Nella puntata spazio anche a una telefonata ironica a un improbabile Jannik Sinner, la presenza di John Travolta come ospite d'onore al Torino Film Festival e una gag del cast di Mare Fuori che commenta il sorpasso negli ascolti di Doc, con un accenno alla scelta di Stefano De Martino (The Jackal) al Prima Festival.

Questa stagione di "La Pennicanza" conferma ancora una volta l'attitudine di Fiorello e del suo cast a intrecciare musica, comicità e colpi di scena, suscitando entusiasmo e curiosità attorno al Festival di Sanremo e alla televisione italiana.