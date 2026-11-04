Aiello torna nei club: parte da Padova il tour "Dovevi portarci me" con sette date

Aiello torna protagonista della scena live italiana con il nuovo "Dovevi portarci me - Tour", che prende il via giovedì 5 novembre all'Hall di Padova con la data zero. L'artista calabrese, tra le voci più riconoscibili del nuovo cantautorato italiano, torna a esibirsi nei club delle principali città italiane dopo il successo dei concerti estivi, per una serie di sette appuntamenti prodotti e organizzati da Vivo Concerti.

Dopo il debutto padovano, il tour toccherà il 6 novembre il Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino), l'8 novembre l'Estragon di Bologna, l'11 novembre il Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 13 novembre l'Atlantico di Roma, il 16 novembre la Casa della Musica di Napoli, per chiudere il 19 novembre al Fabrique di Milano.

Sul palco Aiello presenterà dal vivo i brani che hanno segnato la sua carriera, accanto alle tracce di "Scorpione", il quarto album in studio uscito lo scorso 22 maggio. Il contenuto del tour prende ispirazione dal forte legame creato negli anni con il pubblico, in particolare durante l'esecuzione di "Ora", il brano portato a Sanremo nel 2021, diventato uno dei momenti più coinvolgenti dei concerti. Il titolo stesso del tour, "Dovevi portarci me", nasce da una frase di questa canzone, a testimonianza di un rapporto sempre più stretto tra artista e fan, fatto di partecipazione, energia condivisa e gratitudine.

"A un certo punto mi sono accorto che dentro 'ORA' c'eravamo tutti. Io sul palco e la gente davanti, uniti in una voce che non ha bisogno di spiegazioni, che arriva a toccare la luna. È diventato forse il mio momento preferito durante i concerti: una liberazione, il modo più sano e potente di rivendicare l'amore che abbiamo dentro. Ho capito che 'ORA' meritava proprio questo: essere vissuta fino in fondo, senza paura e senza troppe sovrastrutture", racconta Aiello.

Aiello, all'anagrafe Antonio Aiello, ha costruito il suo percorso tra soul, R&B e cantautorato italiano. Dopo aver esordito con l'EP "Hi-Hello" nel 2017, ha conquistato pubblico e critica con singoli come "Arsenico" (Disco di Platino) e "La mia ultima storia" (Disco d'Oro), proseguendo con l'album "Ex Voto" (2019) che è rimasto per cinque mesi nelle classifiche. Il successo viene confermato da "Festa", candidato ai David di Donatello, e "Vienimi (a ballare)", oltre alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021 con "Ora". Segue "Romantico" (2023), un album e un tour acclamati, e una nuova fase artistica aperta prima dalla collaborazione con Levante in "Sentimentale" e poi dalla partecipazione a Sanremo 2026 nella serata delle cover insieme a Leo Gassmann. Con "Scorpione", il suo quarto album, Aiello intraprende una direzione ancora più matura e personale, segnando la sua crescita come autore e interprete. L'album, che vede anche la collaborazione di Antonia, Leo Gassmann e Levante, esplora temi come la fragilità, la trasformazione e la ricerca di equilibrio, con una produzione che fonde cantautorato e sonorità R&B.

Il tour "Dovevi portarci me" segna quindi un ritorno atteso e celebrato, dove Aiello invita il suo pubblico a condividere emozioni e musica, in una dimensione più intima e coinvolgente.