Torna su Food Network Ernst Knam, il re del cioccolato con nuove creazioni d'autore

Il mondo della pasticceria torna protagonista con la nuova stagione di The King of Chocolate, il programma condotto da Ernst Knam che promette ancora una volta di stupire il pubblico con creazioni di cioccolato spettacolari. Da giovedì 5 novembre alle 22.00 su Food Network, canale 33, e subito dopo in streaming su discovery+, le porte del laboratorio milanese di Knam si riaprono per una nuova avventura all'insegna del gusto e dell'arte dolciaria.

Nel cuore di Milano, Ernst Knam guida un luogo in cui fantasia, tecnica e passione danno vita a dolci unici e sculture mozzafiato. Chef e Maître Chocolatier di fama internazionale, Knam si conferma ancora una volta come il mago capace di trasformare un semplice blocco di cioccolato in straordinarie opere d'arte. Il suo laboratorio si rivela così un regno dove nessun desiderio è impossibile, e ogni richiesta della clientela più esigente è una nuova sfida da raccogliere.

Tra idee originali, tempistiche serrate e progetti fuori dal comune, la squadra di esperti affianca Knam nella realizzazione di dolci irresistibili e creazioni sorprendenti. Ogni episodio mostra il talento, la dedizione e la voglia di superare i limiti della propria creatività, confermandolo ancora una volta come The King of Chocolate.

The King of Chocolate è prodotto da Jumpcutmedia ed è visibile su Food Network, canale 33 del digitale terrestre e Tivùsat, oltre che in streaming su discovery+. Le puntate propongono un viaggio sensoriale fatto di gusto, innovazione e meraviglia, portando gli spettatori tra i segreti del laboratorio più goloso di Milano. L'appuntamento rappresenta un'occasione imperdibile per chi ama il cioccolato e l'arte, offrendo uno sguardo privilegiato sulle magie firmate Ernst Knam.