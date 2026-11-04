Jack Savoretti lancia Do It For Love e annuncia tre serate acustiche per i 20 anni di carriera

Jack Savoretti torna protagonista con il nuovo singolo Do It For Love, in radio dal 6 novembre, tratto dall'album We Will Always Be The Way We Were. Il brano, nato dalla collaborazione con Miles Kane e ispirato da una storica esibizione di Julio Iglesias e Charles Aznavour, è stato presentato live durante il sold out milanese del 15 ottobre.

Il cantautore italo-inglese si prepara a celebrare i vent'anni di carriera con tre concerti speciali Acoustic Night Live, in programma nella primavera 2027 nei teatri italiani tra i più prestigiosi. Gli appuntamenti sono fissati per il 23 maggio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 25 maggio al Teatro Carlo Felice di Genova e il 3 giugno al Teatro Donizetti di Bergamo.

Durante questi live unici, Savoretti propone la sua storia musicale in una veste completamente acustica, offrendo al pubblico un viaggio intimo tra i brani che hanno segnato il suo percorso. I biglietti sono già disponibili tramite i principali canali di vendita.

Do It For Love si distingue per atmosfere notturne e sonorità tra jazz noir e soul, firmato insieme a Kane. Il significato più profondo del brano si è rivelato a Jack sul palco, durante un concerto nell'Europa dell'Est, poche settimane dopo la registrazione: Questa canzone è il mio modo di spiegare al pubblico perché siamo lì sul palco. Nel momento in cui ho iniziato a suonare il pianoforte, nel momento in cui ho cantato la prima strofa (mi sono perso in un pozzo dei desideri / vorrei avere qualcuno a cui raccontare / tutte le cose che ho fatto / le ho fatte per amore) ho capito: è un inno per chiunque continui ad andare avanti, chiunque si rifiuti di accettare un no come risposta. Si può romanticizzare il motivo per cui scriviamo, cantiamo ed eseguiamo canzoni. Si può cercare di definirlo. Ma in sostanza: è perché amiamo farlo. È sempre stato il nostro amore.

Savoretti conclude in queste settimane la sua tournée internazionale con tappe nel Regno Unito e Irlanda, molte delle quali già sold out. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre un milione di copie, pubblicato otto album di successo (due al primo posto in UK), accumulato più di un miliardo di stream e collaborato con star internazionali come Kylie Minogue, Nile Rodgers, Bob Dylan e Shania Twain. Oltre all'attività musicale, Jack è ambasciatore impegnato di War Child e Tusk.