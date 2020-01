AOC svela i monitor entry-level della serie B2 con design borderless su 3 lati

AOC, lo specialista dei display, annuncia tre nuovi monitor per la loro serie entry-level, la B2. Spaziando tra i display da 21.5” (54.7 cm) a 23.8” (60.4 cm) a 27” (68.6 cm), i tre modelli presentano cornici borderless su tre lati e risoluzione Full HD (1080p), profilo ultra-sottile e retro con supporto per montaggio VESA. I monitor offrono angoli di visione ampi (178°) che garantiscono un’esperienza cromatica inalterata da ogni prospettiva. Il modello 22B2H da 21.5” utilizza un pannello VA con neri profondi e colori vibranti, mentre il 24B2XH da 23.8” e il 27B2H da 27” presentano pannelli IPS per colori realistici. Input VGA e HDMI 1.4 permettono la facile connessione di diversi dispositivi. Tutti e tre i modelli sono adatti alle postazioni di chi è alla ricerca di un monitor di base ed economico.

Ottime funzionalità per un budget entry-level

I monitor della serie B2 di AOC offrono un set di funzionalità completo: la nitida risoluzione Full HD (1920×1080) e i colori realistici del pannello IPS (24B2XH e 27B2H) o l’impressionante contrasto che il pannello VA offre (22B2H) si adattano a tutto, dal lavoro allo studio alla visione di film o al gioco occasionale. Tutti i pannelli supportano una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, visualizzando il 25% in più di fotogrammi al secondo rispetto a un normale monitor da 60 Hz per ottenere movimenti e video più fluidi.

Fluido e funzionale

Pur essendo un entry-level con prezzi convenienti, questi monitor presentano un design borderless su 3 lati, il che significa che il bordo del pannello si fonde con le cornici, dando l’impressione di un’immagine fluttuante. Un design così elegante consente anche configurazioni multi-monitor che aumentano la produttività senza la distrazione delle cornici.

Tecnologia coinvolgente

Tutti e tre i modelli della serie B2 sono dotati sia di ingressi VGA e HDMI, sia di uscita cuffie. Ciò significa che anche i Legacy PC che utilizzano VGA possono essere collegati e modernizzati con un ottimo display. Inoltre, dispositivi più moderni come PC desktop o portatili, lettori DVD o Blu-ray, console di gioco e altre periferiche sono facilmente collegabili tramite HDMI. Le funzionalità non finiscono qui: la serie B2 utilizza anche la tecnologia FlickerFree, che elimina lo sfarfallio utilizzando DC (o CC, corrente continua) anziché PWM (Pulse Width Modulation) quando si regola il livello di luminosità. Questo previene mal di testa e affaticamento degli occhi, che sono spesso causati da immagini tremolanti. Inoltre, per alleviare l’affaticamento degli occhi nelle ore buie e in condizioni di scarsa illuminazione, la modalità LowBlue riduce l’emissione di lunghezze d’onda blu potenzialmente dannose.

La serie B2 di AOC sarà disponibile da febbraio 2020.

