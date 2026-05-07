Nana Shimura arriva nel roster di MY HERO ACADEMIA: All's Justice su console e PC

Nana Shimura si unisce a MY HERO ACADEMIA: All's Justice ampliando il roster su PS5, Xbox Series X|S e PC. Scopri le sue abilità uniche e come ottenerla.

Nana Shimura, iconica maestra di All Might e settima utilizzatrice del Quirk leggendario All For All, debutta nel roster di MY HERO ACADEMIA: All's Justice. Il celebre picchiaduro 3D in arena, ispirato all'amatissimo anime My Hero Academia, si arricchisce così di una delle eroine più attese dai fan.

Nel gioco, Nana Shimura può contare sulla sua straordinaria forza per affrontare e sbaragliare gli avversari. Il suo Quirk unico, Float, le permette inoltre di lanciarsi in spettacolari manovre aeree, aggiungendo dinamismo ai combattimenti e regalando ai giocatori nuove possibilità strategiche. Si distingue non solo per la potenza ma anche per il suo atteggiamento positivo: mentre sorride sempre contro il male.

La nuova combattente è ora acquistabile separatamente. Chiunque possieda già il Pass Stagionale, oppure acquisti la Deluxe Edition o la Ultimate Edition, riceverà Nana Shimura automaticamente, senza costi aggiuntivi.

MY HERO ACADEMIA: All's Justice si conferma uno dei titoli di riferimento tra i fan dell'anime e dei picchiaduro, grazie a battaglie PvP e modalità per giocatore singolo. Il gameplay propone combattimenti a squadre di tre personaggi e vanta il più ampio roster di eroi e villain mai visto in un gioco su console dedicato a My Hero Academia.

La versione attuale di MY HERO ACADEMIA: All's Justice è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, offrendo un'esperienza di gioco moderna e accessibile a tutti gli appassionati della serie.