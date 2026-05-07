Dragon Quest entra nella World Video Game Hall of Fame: tributo ad un'icona dei GdR

Dragon Quest viene ufficialmente inserito nella prestigiosa World Video Game Hall of Fame, lanciata dallo Strong National Museum of Play di Rochester, nello stato di New York. Questo importante riconoscimento arriva ad un passo dal Dragon Quest Day, che il 27 maggio segnerà il 40° anniversario del leggendario franchise di SQUARE ENIX.



Lanciato originariamente nel 1986, Dragon Quest è considerato un pilastro fondamentale del genere GdR. Il titolo ha dato origine ad una delle serie più influenti e amate nel panorama videoludico mondiale, capace di vendere oltre 97 milioni di copie tra undici capitoli principali e numerosi spin-off. Il brand si è inoltre espanso con successo nel mondo dell'intrattenimento, dando vita a film, anime, fumetti, manga e iconici prodotti di merchandising.



Fin dalla sua prima apparizione, Dragon Quest ha catturato l'immaginazione grazie a una narrazione coinvolgente, uno stile visivo unico e una colonna sonora entrata nell'immaginario collettivo. Il suo approccio incentrato sul giocatore e l'impatto sulla cultura pop sono rimasti inconfondibili attraverso i decenni, lasciando un'eredità viva nel panorama dei giochi di ruolo.



La World Video Game Hall of Fame, attiva dal 2015, dedica il suo spazio ai videogiochi che hanno lasciato un segno indelebile nell'industria, nell'intrattenimento e nella società. L'ingresso di Dragon Quest in questa élite sancisce il suo status di icona culturale e innovatrice.



I nostalgici e i nuovi appassionati possono riscoprire le origini della saga con Dragon Quest I & II HD-2D Remake, una rivisitazione completa dei due capitoli classici in stile HD-2D con contenuti inediti e gameplay aggiornato. Insieme al Dragon Quest III HD-2D Remake, questi titoli formano la trilogia reimmaginata di Erdrick, disponibile per Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.



Dragon Quest ha posto le basi per i giochi di ruolo moderni e rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per generazioni di videogiocatori, confermandosi come una delle saghe più longeve e amate della storia videoludica.