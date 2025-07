Apple Music celebra 10 anni e inaugura un nuovo hub creativo globale

Apple Music festeggia il suo decimo anniversario con l’annuncio di un progetto innovativo e ambizioso: la creazione di un nuovo studio all’avanguardia a Los Angeles. Questo spazio è progettato per promuovere la creatività e le connessioni tra artisti e artisti, offrendo una piattaforma che supporta l’innovazione audio e una connessione più profonda con i fan.

Il nuovo studio, che sarà inaugurato questa estate, segna un passaggio cruciale nell’impegno di Apple a sostegno degli artisti a tutti i livelli. É progettato per offrire uno spazio creativo dove possano raccontare le loro storie in modi completamente nuovi. Più di un semplice studio, lo spazio rappresenta un vero e proprio campus creativo, in linea con l’impegno di lunga data di Apple Music per la qualità del suono, narrazione autentica e esperienze artistiche centrate sugli artisti.

“In Apple Music Radio, narrazione e arte sono di casa; qui c’è sempre stato spazio per conversazioni coraggiose e momenti sorprendenti”, ha affermato Rachel Newman, co-responsabile di Apple Music. “Con questo nuovo studio vogliamo rafforzare il nostro impegno offrendo uno spazio dove artisti e artiste possano creare, incontrarsi e condividere idee”.

Il campus si estende su quasi 1.400 metri quadrati, distribuiti su tre piani. Ospita due studi radiofonici avanzati con riproduzione audio spaziale, uno studio di registrazione insonorizzato di 370 metri quadrati per eventi dal vivo, una sala di mixaggio per l’audio spaziale e altre strutture dedicate alla produzione di contenuti creativi.

Radicato a Los Angeles, questo hub fa parte di una rete globale di centri creativi di Apple Music, già attivi in città come New York, Tokyo, Berlino e Parigi. Apple Music continua così a non solo innovare nel mondo dello streaming musicale, ma anche nel modo in cui la musica viene creata e condivisa.

Apple Music Radio, una parte fondamentale del servizio, celebra il decennale con una programmazione speciale di eventi dal vivo e contenuti esclusivi che esplorano i momenti più salienti della storia del servizio e della musica. “Il lancio di Beats 1 è stato un atto di fede: la prima stazione radiofonica globale in diretta per un mondo digitale”, ha ricordato Zane Lowe, riflettendo sull’evoluzione di Apple Music Radio negli ultimi dieci anni.

Con l’inaugurazione del nuovo studio e le celebrazioni per il decimo anniversario, Apple Music dimostra il suo continuo impegno a supporto della scena musicale e degli artisti, offrendo esperienze di ascolto uniche e avvicinando gli utenti alla musica che amano.