Farming Simulator 26 arriva su Nintendo Switch e dispositivi mobile

Farming Simulator 26 è ora disponibile su Nintendo Switch e sui dispositivi mobile, portando con sé una ventata di novità nell'universo amato di simulazione agricola. Il nuovo capitolo, creato da GIANTS Software, presenta sfide agricole inedite abbinate alla classica esperienza rilassante e personalizzabile che ha decretato il successo della serie.



Due nuove mappe arricchiscono l'offerta di contenuti, offrendo agli appassionati scenari europei e nordamericani dove cimentarsi nella gestione della propria fattoria. Oltre alle tradizionali attività di semina, coltivazione e raccolto, i giocatori possono ora completare sfide settimanali e stagionali guadagnando ricompense. Ad esempio, sarà possibile consegnare il grano al mulino e vedere concretamente il ciclo di trasformazione in città.



Il livello di autenticità rimane altissimo grazie a oltre 120 macchinari ufficiali digitalizzati dei principali produttori internazionali come Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Kubota, Massey Ferguson, New Holland e Valtra. All'interno del gioco, sono presenti 15 tipologie di colture, animali da fattoria, cuccioli, nuove catene di produzione e camion pesanti per il trasporto delle merci, garantendo così una varietà notevole nelle dinamiche agricole.



Tra le innovazioni spiccano l'implementazione di macchinari dotati di GPS e tutorial in-game migliorati, rendendo il gioco più accessibile ed educativo anche per i nuovi utenti. La versione Nintendo Switch è disponibile sia nei negozi selezionati sia in formato digitale, mentre le edizioni per iPhone, iPad e dispositivi Android sono accessibili sugli store ufficiali.



Farming Simulator 26 si conferma come la scelta ideale per chi vuole vivere la vita di campagna direttamente dal proprio device portatile, grazie all'equilibrio tra autenticità, profondità di gioco e relax.