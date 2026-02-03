Apple Music celebra Bad Bunny con “Verso l’Halftime” in vista del Super Bowl LX

Apple Music si prepara al grande evento sportivo americano con una celebrazione dedicata a uno degli artisti più influenti della scena musicale contemporanea. In attesa del Super Bowl LX, la piattaforma lancia la collezione “Verso l’Halftime” di Bad Bunny, un’esperienza esclusiva che accompagna fan e abbonati nel percorso verso lo show più atteso dell’anno, in programma domenica 8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, California.

Bad Bunny sarà l’headliner dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, un traguardo che rappresenta anche il culmine di una collaborazione di lunga data tra il cantante portoricano e Apple Music. “Per noi, questo è un momento speciale in cui si chiude un cerchio,” ha dichiarato Rachel Newman, co-responsabile di Apple Music. “Bad Bunny è un artista che abbiamo sostenuto sin dall’inizio, quando la nostra redazione ha scoperto il suo lavoro e lo ha contattato direttamente per portarlo in Apple Music. Averlo come headliner dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show è il culmine di una collaborazione pluriennale che abbraccia gran parte dell’ultimo decennio, un arco di tempo in cui il musicista ha cambiato per sempre la scena pop globale.”

La raccolta “Verso l’Halftime” permette di esplorare il mondo musicale del cantante con playlist curate come Bad Bunny: brani essenziali, Baila con Bad Bunny, Trap Bunny, Sad Bunny, Fiesta con Bad Bunny e Bad Bunny & Co. Accanto a queste si aggiunge la selezione Il DNA di DtMF, che mette in luce i suoni e gli stili portoricani scelti direttamente dall’artista, e l’esclusivo Super Bowl LX Megamix (DJ Mix) realizzato dal producer Tainy.

Gli abbonati potranno inoltre vivere un’esperienza interattiva grazie a Apple Music Sing, che consente di cantare i brani di Bad Bunny con testi sincronizzati, traduzioni e pronunce in tempo reale. Tutti questi contenuti sono accessibili nella collezione “Verso l’Halftime” su Apple Music.

L’attesa si concentrerà anche su giovedì 5 febbraio alle 19:00, quando si terrà la conferenza stampa dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Gli speaker Zane Lowe ed Ebro Darden intervisteranno Bad Bunny dal Moscone Center di San Francisco. L’incontro potrà essere seguito in diretta e on demand su Apple Music e sui principali canali social, oltre che su NFL Network. Prima dell’evento, alle 18:00 CET, Apple Music Radio trasmetterà un pre-show in diretta da Los Angeles con Evelyn Sicarios ed Eddie Francis, che ripercorreranno i momenti più iconici della storia dell’Halftime Show con ospiti speciali.

A partire dal 5 febbraio, Apple Music Radio sarà “Live from L.A.” per tutto il weekend, con quattro giorni di programmazione dedicata al Super Bowl. Le dirette includeranno interviste, collegamenti con la Bay Area, performance dal vivo e talk condotti da artisti, atleti e collaboratori di Bad Bunny. In parallelo, Apple Música Uno trasmetterà non-stop messaggi musicali della fanbase dell’artista.

Anche Shazam partecipa all’evento con contenuti esclusivi: cercando i brani di Bad Bunny, gli utenti potranno accedere a una pagina dedicata con sfondi per iPhone, quadranti per Apple Watch e promemoria personalizzati con la scaletta e le foto dello show.

Apple offre inoltre tre mesi gratuiti di abbonamento ad Apple Music per i nuovi iscritti ai piani Individuale o Famiglia, con la possibilità di ascoltare i brani di Bad Bunny in audio spaziale e con traduzione dei testi.

In occasione del Super Bowl, gli Apple Store proporranno esperienze speciali legate all’artista, come sessioni Today at Apple per ascoltare “CAFé CON RON” in audio spaziale e incontri con colleghi e amici di Bad Bunny, tra cui Eladio Carrión a San Francisco e Arcángel a New York.

L’ecosistema Apple offrirà ulteriori strumenti per vivere l’evento al meglio: Inviti di Apple permetterà di creare inviti personalizzati per organizzare la serata della partita, mentre Apple Sports offrirà aggiornamenti in tempo reale sui risultati, le statistiche e le azioni principali del Super Bowl direttamente su iPhone e Apple Watch. Per chi si troverà nella Bay Area, Mappe di Apple fornirà indicazioni dettagliate e suggerimenti sui migliori ristoranti locali, mentre attraverso Apple News sarà possibile seguire ogni momento della finale con reportage, podcast e aggiornamenti istantanei.

Infine, Apple riafferma il proprio legame con la Bay Area, dove è nata e ha sede da quasi mezzo secolo, sostenendo la comunità locale con progetti dedicati all’istruzione, alla creatività e ai servizi essenziali, in collaborazione con organizzazioni come i **Boys & Girls Clubs di Silicon Valley e San Francisco.

Con “Verso l’Halftime”, Apple Music non solo omaggia il successo globale di Bad Bunny, ma trasforma l’attesa del Super Bowl LX in un’esperienza musicale, culturale e tecnologica capace di unire milioni di fan in tutto il mondo.