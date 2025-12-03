Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Apple Music e Shazam rivelano le hit del 2025: Olly e ROSÉ & Bruno Mars dominano le classifiche

Published

Apple Music ha pubblicato le sue attesissime classifiche di fine anno, offrendo uno sguardo approfondito sulle tendenze musicali del 2025 in Italia e nel mondo. L’edizione di quest’anno evidenzia un panorama estremamente variegato, in cui convive la musica pop italiana, il successo planetario del K-pop e la potenza delle grandi collaborazioni internazionali.

In Italia, il 2025 è stato l’anno di Olly. Il giovane artista conquista il primo posto tra i brani più ascoltati su Apple Music con “Balorda nostalgia”, mentre piazza altre due canzoni nella Top 10: “Per due come noi” (terza) e “Scarabocchi” (decima). Al secondo posto brilla Cesare Cremonini con “Ora che non ho più te”, mentre Giorgia conquista la quarta posizione con “LA CURA PER ME”. In mezzo a una Top 10 quasi tutta italiana si distingue anche Bad Bunny, unico artista internazionale nella classifica tricolore con “DtMF” al quinto posto.

Sul fronte delle ricerche, Shazam incorona “Ordinary” di Alex Warren come il brano più identificato in Italia nel 2025, seguito da “Messy” di Lola Young e “Anxiety” di Doechii. Nella Top 5 italiana figurano anche “APT.” del duo ROSÉ & Bruno Mars e “GLI SBANDATI HANNO PERSO” di Marracash. Cesare Cremonini e Alfa confermano la loro popolarità, mentre Gracie Abrams entra al decimo posto con “That’s So True”.

A livello globale, “APT.” di ROSÉ & Bruno Mars domina ogni classifica. È il brano più ascoltato su Apple Music, il più cercato su Shazam, il più trasmesso dalle radio e quello con i testi più letti. Un successo trasversale che riassume lo spirito dell’anno musicale appena concluso. Seguono “luther” di Kendrick Lamar & SZA e “Die With A Smile” di Lady Gaga & Bruno Mars, confermando la forza delle collaborazioni tra grandi nomi della scena internazionale.

Nel 2025, Apple Music ha eletto Tyler, The Creator come Artista dell’Anno. Il rapper entra per la prima volta nella Top Brani con “Sticky (feat. Sexyy Red, GloRilla & Lil Wayne)”, mentre Morgan Wallen si distingue con ben 12 tracce nella Top 100. Kendrick Lamar e SZA, definiti “il duo dinamico del 2025”, hanno segnato l’anno con cinque brani nella Top 25 e con collaborazioni di grande impatto come “luther” e “30 For 30”.

Il 2025 è stato anche l’anno della consacrazione per Lola Young. Dopo il successo ottenuto in collaborazione con Tyler, The Creator, la cantautrice britannica conquista il pubblico globale con “Messy”, secondo su Shazam e terzo nella classifica radio globale. La sua ascesa la porta a essere l’artista britannica più alta in classifica nel Regno Unito.

Non mancano i fenomeni virali: brani come “Shake It To The Max (FLY) [Remix]” di MOLIY e “Anxiety” di Doechii hanno catturato l’attenzione degli utenti, mentre vecchie hit come “Iris” dei Goo Goo Dolls sono tornate alla ribalta grazie a nuove ondate di ascolti estivi.

Tra le curiosità, il progetto KPop Demon Hunters ha raggiunto l’“oro” con la colonna sonora “Golden”, capace di restare al numero uno della Daily Top 100 per 70 giorni consecutivi e di chiudere l’anno al quarto posto tra i testi più letti e i brani più cantati su Sing.

Apple Music ha anche introdotto Replay ’25, un’esperienza interattiva rinnovata che offre agli utenti una panoramica ancora più personale del loro anno musicale. Oltre alle statistiche tradizionali, come minuti totali di ascolto e artisti più riprodotti, Replay 2025 aggiunge nuove metriche — tra cui Discovery, Loyalty e Comebacks — per raccontare in modo più intimo l’evoluzione dei gusti musicali. Gli artisti, dal canto loro, ricevono nuove funzionalità per analizzare crescita e performance globali, con la possibilità di condividere i propri risultati.

Per celebrare l’arrivo del nuovo Replay, Apple Music inaugura anche The Replay Gallery, una mostra speciale alla Miami Art Week che unisce arte contemporanea e musica. L’esposizione riunisce artisti visivi come Angel Otero, Calida Rawles, Gabriel Moses, Henry Taylor e Sara Sadik, creando un dialogo tra tecnologia, creatività e ascolto.

In un anno dominato da successi internazionali e da un’innovazione sempre più centrata sull’esperienza personale, le classifiche di Apple Music e Shazam 2025 raccontano un mondo musicale in continua trasformazione, dove la scoperta, la nostalgia e la connessione restano i suoni più autentici del presente.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Spettacolo

Gorizia Live: una grande festa musicale per celebrare GO! 2025

Motori

5 cilindri Audi: una storia di successo

Spettacolo

HBO Max debutta ufficialmente in Italia con un’offerta esclusiva e contenuti imperdibili

Motori

La Suzuki RM-Z450: vent’anni di successi senza fine

Spettacolo

IL NATALE DI RAIPLAY BAMBINI è online sulla piattaforma streaming Rai

Società

Educare nel mondo dei videogiochi con Nintendo e Stefania Andreoli

Motori

Citroën: una crescita costante e una gamma sempre più completa

Giochi

Kagawa-Kai completa il roster di Screamer: il torneo di corse più atteso del 2026

Spettacolo

Apple Music e Shazam rivelano le hit del 2025: Olly e ROSÉ & Bruno Mars dominano le classifiche

Spettacolo

“Dead Poets Club”: quando l’intelligenza artificiale incontra la poesia e la musica

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Motori

Hyundai Italia, nuovo corso alle vendite: Roberto Di Nardo nominato Head of Sales

Motori

Cresce la leggendaria famiglia di Classe G: al via test della futura Classe G Cabriolet

Tecnologia

Amazon rivela le domande più frequenti rivolte ad Alexa dagli utenti italiani nel 2025

Moda

Vans lancia la collezione esclusiva ispirata a “KPop Demon Hunters”

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada
FUCK FROM NAPOLI

Moda

Saints Studio e Angelo Accardi lanciano “Fuck From Napoli”

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e i suoi titoli di punta al festival EVO di Macerata

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni e Mannarino arriva FIORELLA MANNOIA

Spettacolo

FABRI FIBRA: da venerdì in radio “VIVO”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Gorizia Live: una grande festa musicale per celebrare GO! 2025

  Una serata di musica, energia e spettacolo per chiudere il 2025 all’insegna della cultura e della condivisione. Sabato 13 dicembre, piazza Vittoria a...

40 minuti ago

Spettacolo

“Dead Poets Club”: quando l’intelligenza artificiale incontra la poesia e la musica

È disponibile sulle piattaforme digitali l’EP “Dead Poets Club”, un progetto musicale innovativo che unisce letteratura, tecnologia e creatività artistica. Nato da un’idea di...

3 ore ago

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni e Mannarino arriva FIORELLA MANNOIA

Dopo l’annuncio di Claudio Baglioni e Mannarino, il Lake Sound Park continua a svelare i protagonisti della sua quinta edizione, confermando la presenza di...

22 ore ago

Spettacolo

FABRI FIBRA: da venerdì in radio “VIVO”

Da venerdì 5 dicembre 2025 sarà disponibile in programmazione radiofonica “Vivo”, il nuovo singolo di Fabri Fibra, estratto dall’ultimo album “Mentre Los Angeles Brucia”....

22 ore ago