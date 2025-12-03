Apple Music e Shazam rivelano le hit del 2025: Olly e ROSÉ & Bruno Mars dominano le classifiche

Apple Music ha pubblicato le sue attesissime classifiche di fine anno, offrendo uno sguardo approfondito sulle tendenze musicali del 2025 in Italia e nel mondo. L’edizione di quest’anno evidenzia un panorama estremamente variegato, in cui convive la musica pop italiana, il successo planetario del K-pop e la potenza delle grandi collaborazioni internazionali.

In Italia, il 2025 è stato l’anno di Olly. Il giovane artista conquista il primo posto tra i brani più ascoltati su Apple Music con “Balorda nostalgia”, mentre piazza altre due canzoni nella Top 10: “Per due come noi” (terza) e “Scarabocchi” (decima). Al secondo posto brilla Cesare Cremonini con “Ora che non ho più te”, mentre Giorgia conquista la quarta posizione con “LA CURA PER ME”. In mezzo a una Top 10 quasi tutta italiana si distingue anche Bad Bunny, unico artista internazionale nella classifica tricolore con “DtMF” al quinto posto.

Sul fronte delle ricerche, Shazam incorona “Ordinary” di Alex Warren come il brano più identificato in Italia nel 2025, seguito da “Messy” di Lola Young e “Anxiety” di Doechii. Nella Top 5 italiana figurano anche “APT.” del duo ROSÉ & Bruno Mars e “GLI SBANDATI HANNO PERSO” di Marracash. Cesare Cremonini e Alfa confermano la loro popolarità, mentre Gracie Abrams entra al decimo posto con “That’s So True”.

A livello globale, “APT.” di ROSÉ & Bruno Mars domina ogni classifica. È il brano più ascoltato su Apple Music, il più cercato su Shazam, il più trasmesso dalle radio e quello con i testi più letti. Un successo trasversale che riassume lo spirito dell’anno musicale appena concluso. Seguono “luther” di Kendrick Lamar & SZA e “Die With A Smile” di Lady Gaga & Bruno Mars, confermando la forza delle collaborazioni tra grandi nomi della scena internazionale.

Nel 2025, Apple Music ha eletto Tyler, The Creator come Artista dell’Anno. Il rapper entra per la prima volta nella Top Brani con “Sticky (feat. Sexyy Red, GloRilla & Lil Wayne)”, mentre Morgan Wallen si distingue con ben 12 tracce nella Top 100. Kendrick Lamar e SZA, definiti “il duo dinamico del 2025”, hanno segnato l’anno con cinque brani nella Top 25 e con collaborazioni di grande impatto come “luther” e “30 For 30”.

Il 2025 è stato anche l’anno della consacrazione per Lola Young. Dopo il successo ottenuto in collaborazione con Tyler, The Creator, la cantautrice britannica conquista il pubblico globale con “Messy”, secondo su Shazam e terzo nella classifica radio globale. La sua ascesa la porta a essere l’artista britannica più alta in classifica nel Regno Unito.

Non mancano i fenomeni virali: brani come “Shake It To The Max (FLY) [Remix]” di MOLIY e “Anxiety” di Doechii hanno catturato l’attenzione degli utenti, mentre vecchie hit come “Iris” dei Goo Goo Dolls sono tornate alla ribalta grazie a nuove ondate di ascolti estivi.

Tra le curiosità, il progetto KPop Demon Hunters ha raggiunto l’“oro” con la colonna sonora “Golden”, capace di restare al numero uno della Daily Top 100 per 70 giorni consecutivi e di chiudere l’anno al quarto posto tra i testi più letti e i brani più cantati su Sing.

Apple Music ha anche introdotto Replay ’25, un’esperienza interattiva rinnovata che offre agli utenti una panoramica ancora più personale del loro anno musicale. Oltre alle statistiche tradizionali, come minuti totali di ascolto e artisti più riprodotti, Replay 2025 aggiunge nuove metriche — tra cui Discovery, Loyalty e Comebacks — per raccontare in modo più intimo l’evoluzione dei gusti musicali. Gli artisti, dal canto loro, ricevono nuove funzionalità per analizzare crescita e performance globali, con la possibilità di condividere i propri risultati.

Per celebrare l’arrivo del nuovo Replay, Apple Music inaugura anche The Replay Gallery, una mostra speciale alla Miami Art Week che unisce arte contemporanea e musica. L’esposizione riunisce artisti visivi come Angel Otero, Calida Rawles, Gabriel Moses, Henry Taylor e Sara Sadik, creando un dialogo tra tecnologia, creatività e ascolto.

In un anno dominato da successi internazionali e da un’innovazione sempre più centrata sull’esperienza personale, le classifiche di Apple Music e Shazam 2025 raccontano un mondo musicale in continua trasformazione, dove la scoperta, la nostalgia e la connessione restano i suoni più autentici del presente.