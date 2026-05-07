Apple TV celebra la dinastia UConn Huskies con una docuserie esclusiva dal 21 agosto

Apple TV porta sullo schermo la leggendaria storia delle UConn Huskies, la squadra femminile di basket dell'Università del Connecticut che ha rivoluzionato il panorama sportivo universitario americano. La nuova docuserie in tre parti, intitolata The Dynasty: UConn Huskies, debutterà in esclusiva streaming il 21 agosto ripercorrendo quarant'anni di gloriosi successi sotto la direzione dell'iconico coach Geno Auriemma.



Diretta dal vincitore dell'Emmy Matthew Hamachek, insieme alla candidata agli Emmy Erica Sashin, la serie offre un accesso senza precedenti alle giocatrici simbolo della recente epoca NCAA, tra cui Paige Bueckers, Azzi Fudd, Sarah Strong, KK Arnold e Jana El Alfy, e testimonianze dalle protagoniste delle varie ere Huskies. Interviste intime e filmati d'archivio esclusivi svelano l'identità di un programma che ha fissato il nuovo standard dell'eccellenza sportiva e creato una cultura di disciplina e responsabilità ormai imitata in tutto il mondo.



Nel 1985 la squadra contava una sola stagione vincente, ma con l'arrivo di Geno Auriemma in panchina inizia una parabola di crescita inarrestabile che porta UConn a conquistare ben 12 titoli nazionali NCAA, un record mai eguagliato tra squadre maschili e femminili. Le Huskies diventano così una vera dinastia sportiva, culla di stelle NBA come Rebecca Lobo, Swin Cash, Sue Bird, Diana Taurasi, Maya Moore e Breanna Stewart.



Sotto la guida di Auriemma, caratterizzato da una visione e intensità uniche, la squadra ha affrontato non solo trionfi ma anche le pressioni e i sacrifici necessari per mantenere uno standard così elevato. The Dynasty: UConn Huskies racconta i successi e le difficoltà delle atlete e degli allenatori che hanno contribuito a formare una delle organizzazioni più vincenti di sempre.



Prodotta da Skydance Sports in collaborazione con Learfield Studios e Revue Studios, la serie si aggiunge all'offerta di contenuti sportivi originali su Apple TV, affiancando altri titoli di successo come Fight for Glory: 2024 World Series, Si gioca: Major League Soccer, Il mondiale di Messi: l'apice di una leggenda e Stephen Curry: Underrated.

