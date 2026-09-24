Lorenzo Salvetti lancia il nuovo singolo Oggetti Smarriti con eroCaddeo

Lorenzo Salvetti torna protagonista della scena musicale italiana con Oggetti Smarriti, il nuovo singolo realizzato in collaborazione con eroCaddeo, tra le voci più riconoscibili dell'ultima edizione di X Factor. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 2 ottobre 2026 per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.

Reduce dalla vittoria ad Amici 25, da un'estate di grandi live e dalla recente esibizione all'Arena di Verona per i Radio Zeta Future Hits Live, Salvetti continua il suo percorso artistico dopo il successo dell'EP Stupida Vita. Oggetti Smarriti costituisce un nuovo tassello della sua crescita musicale, segnando un incontro tra due giovani talenti del pop italiano contemporaneo.

La nuova canzone, una ballad elegante e nostalgica con una forte impronta emotiva, racconta la fine di una relazione con la metafora di un viaggio arrivato al termine. I protagonisti, dopo aver condiviso scelte e momenti, si allontanano progressivamente fino a smarrirsi tra incomprensioni e strade sbagliate. Il titolo diventa così la raffigurazione di una storia sentimentale rimasta senza un luogo preciso, come bagagli dimenticati tra errori e ritardi: una vicenda di distanza e perdita narrata in modo sincero, alternando malinconia, ironia e immagini della quotidianità.

I due artisti hanno presentato Oggetti Smarriti ieri, 23 settembre, durante un evento esclusivo per i fan segnato da una speciale caccia al tesoro ispirata proprio al concept del brano. Nel corso della serata, infatti, i partecipanti si sono cimentati nella ricerca di oggetti "smarriti" collegati a Lorenzo Salvetti ed eroCaddeo, trasformando l'uscita del singolo in un'esperienza da vivere anche fuori dalla musica.

Lorenzo Salvetti, classe 2008, si conferma una delle voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana, grazie a uno stile che unisce cantautorato contemporaneo e influenze indie-pop. Dopo l'esperienza a X Factor e il trionfo ad Amici 25, Salvetti ha conquistato pubblico e critica con una scrittura personale, diretta e profondamente sensibile alle emozioni della sua generazione.

Con Oggetti Smarriti Lorenzo Salvetti e eroCaddeo offrono una nuova sfumatura del pop italiano, sottolineando la capacità di questa nuova generazione di raccontare emozioni e contraddizioni contemporanee. Il singolo rappresenta così una tappa importante nella crescita dei due giovani artisti, chiamati a diventare protagonisti della musica del futuro.