Enrico Brignano porta in tv lo spettacolo Bello di Mamma... Rai su Rai1

Enrico Brignano torna protagonista della prima serata televisiva con uno spettacolo pensato appositamente per il piccolo schermo: Bello di mamma... Rai, in onda sabato 26 settembre alle 21.30 su Rai1.

Dopo il successo raccolto nei teatri e nelle arene di tutta Italia, l'attore romano propone una nuova versione dello show, ricca di satira, memoria personale e osservazione dei costumi contemporanei. Con il suo stile inconfondibile, Brignano accompagna il pubblico in un viaggio ironico tra paure, fragilità e contraddizioni della società attuale, alternando momenti di comicità travolgente a parentesi di tenerezza e ricordi d'infanzia.

La serata televisiva rappresenta un appuntamento speciale e unico, differente dallo spettacolo teatrale che verrà proposto nella tournée autunnale e invernale. Sul palco, Brignano parte da una domanda semplice quanto attuale: cosa succede quando il mondo corre troppo veloce e restare al passo diventa una sfida? In questo interrogativo si intrecciano le paure, i cambiamenti e la nostalgia per quel rifugio sicuro che da bambini sembrava risolvere tutto: la mamma. La voce materna, una tazza di cioccolata calda, i cartoni animati e una coperta capace di scaldare gambe e cuore diventano spunti narrativi che Brignano trasforma, con il suo sguardo ironico e personale, in un racconto intenso e coinvolgente.

Bello di Mamma! segna per Enrico Brignano un ritorno alle radici del suo percorso artistico nel one man show, ma apre anche una nuova fase in cui il racconto personale si fa esperienza condivisa e la comicità si intreccia con la fragilità umana e un pizzico di dolcezza.



