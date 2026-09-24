A Milano arriva l'experience anni '90 dedicata agli 883 con Max Pezzali ospite speciale

Un weekend all'insegna della nostalgia anni '90 sta per arrivare a Milano grazie a un evento imperdibile dedicato agli 883 e al lancio della nuova serie Sky Original firmata Sydney Sibilia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, la Pelota di via Palermo, nel cuore di Brera, si trasformerà in un autentico viaggio tra Los Angeles e Pavia, per rivivere l'immaginario, la musica e i luoghi che hanno segnato un'epoca intera. L'ingresso sarà libero per tutto il weekend, tranne che per la serata di sabato che richiederà una registrazione gratuita.

Max Pezzali, fondatore degli 883, sarà la special guest più attesa insieme agli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, volti della serie nei ruoli di Max e Mauro. L'appuntamento si preannuncia come una vera festa per i fan della band di Pavia, con atmosfere d'altri tempi, musica dal vivo, installazioni interattive, gadget esclusivi e tanti appuntamenti speciali.

Il percorso progettato da Sky e NOW vuole coinvolgere diverse generazioni, invitando i visitatori a entrare nei set del videoclip di Nord Sud Ovest Est e a scoprire le location che hanno fatto la storia degli 883. Sarà possibile scattarsi foto accanto alla mitica Cadillac rossa, registrare mini video di danza come Mauro Repetto nella Dance Cabin e lasciarsi coinvolgere dal ritmo dei mariachi e delle tribute band sul palco della Plaza Messicana. Il viaggio prosegue poi in Italia, con la ricostruzione della tavernetta-studio e della cameretta di Max, dove si potrà cantare in lip sync sulle hit della band o sfidarsi alla gaming experience ispirata agli anni '90.

Sabato sera sarà il momento clou con una serata evento anni '90, aperta dalle 21 e animata dalla Pezza Band e dal DJ Set firmato Radio Deejay con DJ Shorty. Alle 22.30, l'arrivo di Max Pezzali sul palco promette emozioni forti e un bagno di folla: La partecipazione straordinaria si trasformerà in un autentico bagno di folla, prima di un intervento esclusivo dedicato all'eredità culturale e musicale degli 883.

I protagonisti della serie, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, incontreranno i fan sabato alle 12.30 per racconti, curiosità e retroscena dalla produzione, immergendosi nei sogni e amicizie che hanno segnato la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto.

L'evento sarà arricchito da tanti partner e attività esclusive: Radio Deejay animerà la Plaza Messicana con DJ set e intrattenimento, mentre Dr. Martens, Nintendo, Smemoranda e Interabilia ricreeranno icone e atmosfere delle camerette anni '90. Autogrill offrirà degustazioni del celebre panino Camogli, e Arbre Magique porterà le sue inconfondibili fragranze, insieme a BonBons Malizia, Novi, Birrificio Angelo Poretti, Pepsi, Lipton e Acqua Fiuggi. Presente anche Volkswagen Italia come partner automotive.

L'esperienza sarà attiva dalle 11 alle 19 per entrambi i giorni, con check-in che dà il via a un simbolico 'volo 883' destinazione Los Angeles, attraversando tappe iconiche per celebrare i grandi successi della band e l'arrivo sulla piattaforma della nuova serie.