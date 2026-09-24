Hyundai IONIQ 6 N Line: l'aerodinamica ridefinisce la berlina elettrica

La nuova Hyundai IONIQ 6 N Line segna un nuovo standard nella mobilità elettrica, puntando su un'aerodinamica d'eccellenza, prestazioni brillanti e comfort elevato anche sulle lunghe distanze. Cresciuta di 7,5 centimetri rispetto al modello precedente, arriva a 4.930 mm di lunghezza per affinare il profilo streamliner, che riduce il coefficiente di resistenza aerodinamica a soli 0,215, tra i migliori valori mondiali per un'auto di serie. Dietro questo risultato c'è un intenso lavoro di progettazione: ogni dettaglio - dallo spoiler posteriore ducktail al sottoscocca carenato, dai flap anteriori agli specchietti digitali - contribuisce ad aumentare autonomia, silenziosità e stabilità di marcia.

IL powertrain dual-motor AWD da 325 CV e la nuova batteria da 84 kWh assicurano autonomia fino a 595 km nel ciclo WLTP e una ricarica rapidissima, capace di passare dal 10 all'80% in soli 18 minuti in condizioni ideali. Questo è possibile anche grazie al sistema di pre-condizionamento della batteria che ottimizza le prestazioni presso le colonnine di ricarica.

L'aerodinamica avanzata non solo migliora l'autonomia, incrementando del 1-2% ogni centesimo di Cx guadagnato, ma contribuisce a diminuire i consumi e a garantire un'esperienza acustica superiore, riducendo fruscii e turbolenze anche ad alte velocità. Il comfort è assicurato da un abitacolo isolato acusticamente, sedili ergonomici e uno spazio posteriore abbondante grazie al passo di quasi 3 metri.

Con l'evoluzione del concetto di design "Pure Flow, Refined" abbiamo affinato ogni linea e ogni dettaglio per rendere IONIQ 6 più pulita nelle linee e ancora più moderna, sottolinea Simon Loasby, Senior Vice President e Head of Hyundai Design Center.

Il carattere sportivo della N Line viene esaltato da cerchi in lega da 20" con pneumatici Pirelli PZero, assetto dedicato, sterzo preciso e freni modulabili. Il piacere di guida è sostenuto da tecnologie come lo Smart Regeneration, che regola automaticamente l'intensità della frenata rigenerativa, e dai paddle al volante per personalizzare la risposta in base allo stile o al percorso, fino alla guida one-pedal.

La plancia abbina il doppio display da 12,3" per strumentazione e infotainment a comandi fisici per il climatizzatore, garantendo chiarezza ed ergonomia. Non mancano le prese USB-C da 100 W, la tecnologia Vehicle-to-Load, i servizi telematici Bluelink e gli aggiornamenti OTA, per un'esperienza digitale e sicura.

La Hyundai IONIQ 6 N Line è in vendita in Italia a 60.300 euro, confermando la direzione del brand verso una mobilità elettrica in cui il design diventa motore di efficienza, comfort e piacere di guida.