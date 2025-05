Armis introduce il Vulnerability Intelligence Database per rafforzare la sicurezza preventiva

Armis, azienda leader nella gestione dell’esposizione informatica e della sicurezza, ha annunciato la disponibilità gratuita dell’Armis Vulnerability Intelligence Database, un importante passo avanti per il settore della cybersecurity. Questo database rivolto alla comunità integra vulnerabilità sfruttate, minacce emergenti e analisi predittive basate sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è permettere alle organizzazioni di stabilire con maggiore precisione le priorità di intervento e mitigare i rischi in tempo reale.

Il database trae vantaggio dalle capacità degli Armis Labs, dagli strumenti di allerta precoce e dall’Armis Asset Intelligence Engine. Un altro valore aggiunto viene da Armis Centrix per VIPR Pro – Prioritization and Remediation, grazie al quale i clienti di Armis possono ottenere analisi crowdsourced cruciali per identificare le priorità delle vulnerabilità emergenti nei loro settori. La rapidità con cui queste informazioni vengono fornite permette alle organizzazioni di rafforzare i propri ambienti prima che le vulnerabilità siano sfruttate su larga scala.

“Poiché gli attori delle minacce continuano ad amplificare la portata e la sofisticazione dei cyberattacchi, è essenziale un approccio proattivo per ridurre i rischi,” ha dichiarato Nadir Izrael, CTO e co-fondatore di Armis. “Armis Vulnerability Intelligence Database è una risorsa critica e accessibile costruita dalla comunità della sicurezza, per la comunità della sicurezza. Traduce i dati sulle vulnerabilità in un impatto reale, in modo che le aziende possano adattarsi rapidamente e prendere decisioni più informate per gestire le minacce informatiche.”

Un recente sondaggio ha rivelato che il 58% delle organizzazioni globali risponde in modo reattivo alle minacce, solo dopo che si è verificato un danno. Inoltre, quasi un quarto dei decisori IT segnala la mancanza di una valutazione continua delle vulnerabilità come una carenza nelle loro operazioni di sicurezza, spesso usando ancora fogli di calcolo per tenere traccia delle problematiche. È evidente la necessità di colmare queste lacune per evitare conseguenze negative.

Armis è anche entrata a far parte di un selezionato gruppo come CVE Numbering Authority (CNA) autorizzata dal Common Vulnerabilities and Exposures (CVE®) Program. Come CNA, Armis avrà la capacità di analizzare e assegnare ID CVE alle vulnerabilità appena scoperte, contribuendo così a identificare, definire e catalogare le vulnerabilità rese pubbliche a livello internazionale.