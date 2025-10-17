Armor King “The Dark Supernova” ora disponibile in TEKKEN 8

Uno dei personaggi più iconici della saga di TEKKEN fa il suo trionfale ritorno: Armor King si unisce oggi al roster di TEKKEN 8, riaccendendo la sua determinazione a vendicare la caduta di suo fratello. Conosciuto come la “Dark Supernova”, Armor King torna sul ring del King of Iron Fist Tournament, portando con sé una sete di giustizia inestinguibile. Tuttavia, il suo cammino verso la vendetta è stato interrotto dalla scomparsa del torneo sotto il dominio della G Corp.

Gli appassionati del gioco possono accedere a Armor King attraverso il Season 2 Character Pass, il Season 2 Character and Stage Pass, o come acquisto individuale. Questo nuovo capitolo di TEKKEN 8 vede Armor King come il terzo personaggio del pass, che unisce le forze con Anna e Fahkurmam, già disponibili da tempo. Ma le sorprese non finiscono qui: preparatevi ad accogliere anche Miary Zo, pronta a entrare nel roster a partire dal 5 dicembre.

Per chi volesse un assaggio dell’azione, è possibile dare uno sguardo al nuovo trailer che mostra Armor King in azione. Il video, con sequenze spettacolari e dinamiche, riesce a catturare l’essenza brutale e accattivante di questo amatissimo personaggio.

Bandai Namco Europe continua a sorprendere e deliziare i fan di tutto il mondo con le sue sorprendenti aggiunte al roster e un’esperienza di gioco che promette di essere ancora più coinvolgente e avvincente di quanto visto in passato. Il ritorno di Armor King non solo riaccende vecchi ricordi tra i fan di vecchia data, ma promette anche di attrarre nuovi giocatori pronti a sperimentare il fascino e la complessità di TEKKEN 8.