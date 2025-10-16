Connect with us

PH. Giuseppe Antonelli

Spettacolo

Arriva al PalaSele di Eboli il viaggio del “SALMO WORLD TOUR 2025”

Published

Il rapper sardo Salmo è pronto a infiammare i palazzetti italiani con uno degli show più attesi della stagione live. Dopo aver riscritto le regole dei concerti rap con l’evento record Lebonski Park, che ha richiamato oltre 40.000 persone a Fiera Milano Live, l’artista porta la sua energia travolgente in un nuovo tour indoor che promette di essere spettacolare.

Il tour, che toccherà i principali palasport d’Italia, è un’evoluzione naturale dello show open air: un’esperienza immersiva e totalizzante, costruita con grande cura nei dettagli scenografici, nel ritmo narrativo e nella potenza sonora. La scaletta è pensata per sorprendere e per trasformare ogni concerto in un viaggio collettivo, dove il pubblico potrà cantare i brani più iconici della carriera di Salmo e scoprire le nuove tracce del suo ultimo album RANCH (Columbia Records/Sony Music Italy), certificato Disco di Platino.

Tornare nei palazzetti dopo tre anni è un po’ come tornare a casa, ma con consapevolezze nuove e nuovo spirito. In questo tempo ho vissuto un percorso personale intenso, fatto di isolamento, di silenzi e di ricerca. Mi è servito per rimettere a fuoco le priorità, per riconnettermi con il presente: in questo senso salire sul palco ha oggi un significato ancora più profondo”, racconta Salmo. “Il palco resta sempre la mia isola felice, il posto sicuro dove riesco davvero a dare tutto me stesso. Qualcosa di sacro, come una religione: ogni live è un atto di fede nella musica e nella condivisione”.

Il rapper, che ad oggi vanta 77 Dischi di Platino e 50 Dischi d’Oro, ha lavorato alla scaletta con l’obiettivo di trovare «un giusto mix tra brani vecchi e canzoni nuove». L’obiettivo è offrire a chi partecipa «un’esperienza unica, da vivere più intensamente possibile».

Sul palco Salmo sarà accompagnato dalla sua band storica: Marco Azara (chitarra e direzione musicale), Daniele Mungai (tastiere e chitarra), Davide Pavanello (basso), Riccardo Puddu (tastiere e chitarra), Alessio Sanfilippo (batteria), Carmine Iuvone (violoncello) e Andrea Ciaudano (DJ). Insieme porteranno in scena uno spettacolo monumentale, costruito per esaltare l’impatto emotivo e visivo di ogni brano.

Il WORLD TOUR 2025 partirà con una tappa in Campania, a Eboli, per poi attraversare tutta l’Italia e approdare sui palchi più caldi d’Europa: Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma. A dicembre Salmo conquisterà anche gli Stati Uniti con date a Los Angeles, Toronto, New York e Miami, confermandosi una delle voci italiane più potenti e riconoscibili a livello globale.

