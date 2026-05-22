Pablo Trincia porta in scena L'Uomo Sbagliato: il tour estivo scuote l'Italia

L'Uomo Sbagliato sta diventando uno degli eventi teatrali più discussi della stagione 2025-2026. Lo spettacolo, firmato da Pablo Trincia insieme a Debora Campanella, si distingue per il tutto esaurito registrato nelle principali città italiane e per l'entusiasmo che sta raccogliendo tra gli spettatori. L'attesa cresce ulteriormente per le tappe estive del Summer Tour 2026, che toccherà città come Zero Branco, L'Aquila, Marina di Pietrasanta, Carmagnola, Roma all'Auditorium Parco della Musica e Verona, proseguendo un viaggio teatrale capace di scuotere le coscienze.

Al centro dello spettacolo, la storia scioccante del serial killer tunisino Ezzeddine Sebai, che nel 2006 confessò dal carcere l'omicidio di quattordici donne anziane nel Sud Italia a metà degli anni '90. Una rivelazione destinata a sconvolgere l'opinione pubblica e il sistema giudiziario italiano: molte persone erano già state condannate ingiustamente per quei delitti e da anni si battevano per dimostrare la propria innocenza.

Attraverso una commistione di inchiesta giornalistica, teatro civile e narrazione dal vivo, Trincia accompagna il pubblico in un viaggio immersivo fatto di video, testimonianze originali e documenti processuali. È un'esperienza unica, che mette a nudo gli errori investigativi e le conseguenze drammatiche su famiglie già provate dalla povertà, come spiega lo stesso autore: Porterò a teatro un terribile caso di cronaca giudiziaria - una vicenda piena di errori investigativi che hanno avuto conseguenze pesantissime su intere famiglie già indebolite dalla povertà e dall'indigenza. L'idea è quella di trascinare il pubblico dentro alla storia, di fargli vivere un viaggio attraverso le ombre della malagiustizia italiana, per uscire dal teatro con la testa piena di domande e il cuore colmo di indignazione.

L'Uomo Sbagliato rappresenta una svolta importante nel modo di raccontare l'attualità, offrendo una prospettiva profondamente umana e coraggiosa. Il pubblico non è solo spettatore, ma protagonista di un percorso emotivo che pone interrogativi urgenti sulla giustizia e sulla verità. Era da tempo che sognavo di raccontare una storia nei teatri del nostro Paese - ora finalmente ho l'opportunità di farlo. Adoro il palco, l'attesa, l'energia, l'idea di stare in mezzo alle persone, sentirle respirare mentre ascoltano una storia che brucia. Il teatro segna per me l'inizio di un nuovo percorso professionale e di una nuova fase della mia vita.

Prodotto da Gianluca Bonanno e Vincenzo Berti per Ventidieci e Stefano Francioni produzioni, con il management di Isa Arrigoni, lo spettacolo si conferma come uno degli appuntamenti imperdibili dell'estate 2026. I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti autorizzati. Il progetto, scritto con il contributo di Martina Cataldo, continuerà ad aggiornare il suo calendario per rispondere all'enorme richiesta del pubblico e portare in tutta Italia una storia che interroga e lascia il segno.