Aperitivo, il rito italiano si rinnova: sei trend per il 2026 secondo Birra Messina

L'aperitivo evolve: oltre il 70% degli italiani lo vive almeno una volta a settimana. Sei nuovi trend ridefiniscono l'esperienza, tra gusto, socialità e design.

L'aperitivo si conferma uno dei riti più amati dagli italiani e, per molti, rappresenta uno spazio fisso nella settimana. Secondo una recente ricerca di AstraRicerche, oltre il 70% degli italiani dedica almeno un momento a settimana all'aperitivo, mentre il 30% lo fa anche più volte. Ben l'83% degli intervistati considera l'aperitivo un'esperienza curata e da condividere, fatta di atmosfera, dettagli e convivialità.

L'indagine evidenzia come l'aperitivo stia assumendo una dimensione sempre più identitaria, soprattutto tra i giovani della Gen Z: quasi un ragazzo su tre (30%) considera la scelta della bevanda un vero gesto rappresentativo della propria personalità. L'ambiente, il look e l'atmosfera sono parte integrante della ritualità, rendendo questo momento un'occasione per esprimere sé stessi.

All'interno di questo panorama, la birra emerge come protagonista della nuova cultura dell'aperitivo: il 74% degli italiani la ritiene la bevanda più versatile, adatta sia agli incontri informali sia alle occasioni più ricercate. L'esplorazione è il motore principale delle scelte: oltre l'86% desidera provare nuovi gusti e ingredienti, mentre più di sei italiani su dieci hanno già scelto birre diverse dal solito, aromatizzate o arricchite da ingredienti originali.

Birra Messina interpreta questa evoluzione con proposte che spaziano da referenze iconiche come Cristalli di Sale, prodotta con il sale delle saline siciliane, fino alle novità come Vivace, con note fresche di limone, e Note di Melograno, una lager a bassa fermentazione arricchita da succo di melograno. Tutte pensate per offrire un'esperienza sorprendente ma equilibrata, ideale proprio per l'aperitivo.

World Aperitivo Day, che si celebra il 26 maggio, vede protagonisti sei trend emergenti che stanno ridefinendo il rito dell'aperitivo:

Il nuovo aperitivo è uno spazio relazionale dove la cura della musica, dell'atmosfera e dei dettagli favorisce esperienze più importanti, lontane dalla routine frenetica.

Pochi ma scelti: si privilegiano piccoli gruppi e momenti di qualità, con attenzione particolare a location, food & beverage e ritmo delle conversazioni, per una socialità più consapevole.

L'elemento sensoriale prende il sopravvento, dal racconto degli ingredienti fino alla scelta dei bicchieri e della presentazione di ogni referenza. Anche la birra si fa protagonista di percorsi aromatici e degustativi.

Birre fruttate e gusti inediti conquistano soprattutto la Gen Z, sempre più curiosa di esplorare nuovi sapori e ingredienti sorprendenti, con un'attenzione crescente anche all'impatto visivo delle bevande.

L'estetica è protagonista: presentazioni curate e palette cromatiche trasformano la consumazione stessa in un momento da condividere sui social. Bicchieri di design e decorazioni creative amplificano l'esperienza.

Infine, la magica atmosfera dell'aperitivo all'aperto conquista terrazze, rooftop e giardini urbani, con spazi scenografici e attenzione a ogni dettaglio che fa la differenza in una convivialità sempre più lifestyle.

L'aperitivo, dunque, evolve seguendo i desideri di condivisione, sperimentazione e ricerca di momenti fuori dall'ordinario. Un rito che continua a rinnovarsi, rimanendo uno dei simboli della socialità italiana e che, anche nel 2026, si fa portavoce di nuove tendenze tra gusto, identità e creatività.