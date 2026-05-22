BONTU lancia in Europa la nuova gamma di minicar e mini veicoli commerciali elettrici

BONTU debutta in Europa con una gamma di minicar e mini veicoli commerciali elettrici, ideali per la mobilità urbana e le consegne dell'ultimo miglio.

BONTU debutta nel mercato europeo con una gamma completa di quadricicli elettrici omologati a livello europeo, rivoluzionando la mobilità urbana e il settore delle consegne commerciali. La presentazione ufficiale della nuova linea di minicar e mini veicoli commerciali si è tenuta a Milano, segnando l'inizio della commercializzazione nel continente. L'obiettivo del marchio è offrire soluzioni di mobilità sostenibile, efficienti e adattabili alle esigenze di cittadini e aziende.

La gamma comprende due modelli di minicar e un mini veicolo commerciale disponibile in vari allestimenti: pick-up con cassone, truck e cargo, ideali per la logistica urbana e la distribuzione dell'ultimo miglio. I nuovi modelli sono pensati per muoversi agilmente nei centri storici e nelle aree cittadine a traffico limitato, dove le auto tradizionali incontrano sempre più restrizioni. La varietà della proposta è sintetizzata nello slogan del marchio: NEW ENERGY VEHICLE, Urban Mobility Solutions.

La società, fondata nel 2020 nel Parco Industriale Guodu a Xintai, provincia di Shandong, vanta una solida esperienza industriale nella produzione di veicoli elettrici, con particolare attenzione a sicurezza, affidabilità e innovazione tecnologica. I quadricicli BONTU sono omologati secondo il regolamento UE 168/2013, garantendo piena conformità alle normative stradali europee.

La minicar BONTU BTE05 è pensata per la mobilità cittadina ed è guidabile da 16 anni. Lunga 3 metri, con 2 o 4 posti e batteria al litio da 13,9 o 18,1 kWh, offre fino a 222 km di autonomia e una velocità massima di 90 km/h. Abitacolo sicuro in acciaio ad alta resistenza, sospensioni MacPherson, sistema di frenata rigenerativa, ABS, climatizzatore, airbag lato guida, assistenza alla partenza in salita, telecamera posteriore e sensori di parcheggio sono tra gli equipaggiamenti di serie. La strumentazione include display LCD da 7 pollici e touchscreen centrale da 12 pollici.

BONTU BT09 si rivolge a un pubblico giovane, con una linea più sinuosa e dimensioni compatte. Il modello L6e (2 posti) può essere guidato già a 14 anni con velocità massima limitata a 45 km/h, mentre la versione L7e (4 posti) raggiunge i 75 km/h. Entrambi grazie al motore sincrono piatto a magnete permanente offrono una guida agile e consumi ridotti del 15%. Le batterie assicurano fino a 150 km di autonomia e ricarica completa in sole 3 ore. Dotazione di bordo completa, con ABS, EBD, EPS, HAC e telecamera perimetrale con touchscreen centrale da 10 pollici.

Per le consegne urbane e i trasporti commerciali, BONTU propone il mini veicolo commerciale BT03, personalizzabile nelle configurazioni pick-up, truck e cargo. Con una lunghezza di 3.564 mm, portata di 340 kg, potenza di 7,5 kW e autonomia fino a 100 km, offre praticità e affidabilità. Grazie alla struttura realizzata quasi interamente in acciaio ad alta resistenza, sistemi radar e sospensioni evolute, BT03 garantisce sicurezza e durata. L'autonomia della batteria da 8,35 kWh consente ricariche rapide fino all'80% in 90 minuti.

Quando i veicoli di consegna urbana non emettono più gas di scarico e non fanno rumore, ne guadagnano la qualità del lavoro e della vita. Questo è il cambiamento apportato dall'uso di un veicolo commerciale elettrico. Come nuova forza nel campo del trasporto commerciale, il mini veicolo elettrico sta rimodellando il modo in cui opera la logistica urbana.

L'utilizzo dei veicoli elettrici BONTU consente una significativa riduzione dei costi operativi rispetto ai veicoli diesel: il costo dell'energia è pari a un terzo e la manutenzione è ridotta del 40%. Tra i vantaggi principali: emissioni zero, nessun rumore e sistemi di gestione intelligente della flotta per monitorare l'utilizzo in tempo reale. Tutti i modelli sono coperti da una garanzia di 3 anni o 50.000 km.

Con l'avanzamento delle infrastrutture di ricarica e il progresso tecnologico delle batterie, la rivoluzione della mobilità urbana e della logistica eco-friendly sembra ormai una realtà concreta.