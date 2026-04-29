Assetto Corsa Rally ufficiale per il FIA Esports Global Rally Tour: parte l'avventura mondiale

Assetto Corsa Rally è stata scelta come piattaforma esclusiva per il nuovo FIA Esports Global Rally Tour, una svolta storica per l'evoluzione dell'esports nel mondo del rally. L'iniziativa, sostenuta da tutte le regioni FIA e promossa dal presidente Mohammed Ben Sulayem, mira ad aumentare la partecipazione globale e avvicinare nuove generazioni al motorsport attraverso un formato competitivo strutturato su scala mondiale.

Il torneo prenderà il via il 12 maggio con le qualificazioni online a cui potranno partecipare migliaia di piloti digitali da ogni continente. I migliori 56 saranno selezionati: 16 dall'Europa e 8 da ognuna delle altre cinque regioni (MENA, Nord America, Sud America, Asia-Pacifico e Africa). Successivamente, il percorso proseguirà con i regional shootout a eliminazione diretta, con quarti di finale, semifinali e finale, che determineranno i 16 migliori piloti virtuali del mondo.

La fase finale vedrà i top driver sfidarsi nell'evento conclusivo di Shanghai durante la FIA Awards Week di dicembre. Il 12 dicembre, in occasione della prestigiosa cerimonia dei FIA Awards, gli ultimi due concorrenti si affronteranno dal vivo in una spettacolare finale testa a testa davanti ai campioni FIA di tutte le discipline.

Il FIA Esports Global Rally Tour rappresenta una novità assoluta per la federazione internazionale, che amplia così i suoi tornei digitali dal circuito al rally. "Uno dei principali obiettivi della FIA è sviluppare il settore Esports e collegare questa audience in crescita con le nostre Autorità Sportive Nazionali, rafforzando le iniziative locali", ha dichiarato Niroshan Pereira, Presidente della FIA Esports Commission. "Il FIA Esports Global Rally Tour incarna pienamente questa visione e segna un passo avanti significativo per la disciplina. Il rally gode di immensa popolarità e sono felice di portare questa disciplina nel panorama esports FIA, dopo avere puntato finora sulle gare su circuito. Ci aspettiamo migliaia di piloti impegnati su Assetto Corsa Rally e pronti a mostrare il loro talento davanti a tutti i campioni FIA a Shanghai."

Mauro Notarberardino, Studio Director di Supernova Games Studio, sottolinea con soddisfazione il riconoscimento ricevuto dal gioco, ancora in Early Access su Steam: "Essere scelti dalla FIA come piattaforma ufficiale per una competizione rally esports di questa portata rappresenta un importante riconoscimento per Assetto Corsa Rally e per il lavoro di Supernova Game Studio. Pur trovandosi ancora nella fase di Accesso Anticipato, ACR è già considerato un punto di riferimento nella simulazione rally. Questo traguardo getta basi solide per il futuro del titolo."

Assetto Corsa Rally, nuova incarnazione del celebre franchise, porta la fisica di guida realistica della serie nel mondo del rally, offrendo un'esperienza immersiva tra velocità, precisione e adattabilità. In occasione del lancio della Global Rally Tour, il gioco è disponibile in Early Access su Steam con uno sconto del 20% fino al 4 maggio. Promozioni importanti anche per Assetto Corsa EVO, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione e i relativi pacchetti DLC.

I primi appuntamenti dal vivo con il FIA Esports Global Rally Tour sono previsti il 23 giugno al FIA Conference di Macao per la regione Asia-Pacifico e dal 16 al 18 ottobre a Francoforte, all'interno del SimRacing Expo per l'Europa. Le date delle altre regioni saranno comunicati prossimamente.

Tutti i dettagli sui prossimi sviluppi della competizione e sulle modalità di partecipazione saranno annunciati nei canali ufficiali di Assetto Corsa Rally nei prossimi giorni.