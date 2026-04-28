FINAL FANTASY VII REBIRTH: demo gratuita su tutte le piattaforme e ricompense esclusive

La demo gratuita di FINAL FANTASY VII REBIRTH arriva su Switch 2 e Xbox, con ricompense esclusive e progressi trasferibili al lancio ufficiale il 3 giugno 2026.

Il secondo capitolo del remake di FINAL FANTASY VII, intitolato REBIRTH, è ora disponibile in una demo gratuita per Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e Xbox su PC. I giocatori possono iniziare l'avventura fin da oggi e portare con sé i progressi nella versione completa prevista per il 3 giugno 2026. Proprio partecipando alla demo si otterranno speciali ricompense, come il Portafortuna moguri e il Set da sopravvivenza, da utilizzare poi nella versione completa.

La demo comprende i primi due capitoli integrali del gioco. Nel primo, i fan ritrovano Cloud Strife in un flashback che lo riporta a Nibelheim cinque anni prima, accanto all'eroe Sephiroth per indagare sulla misteriosa apparizione di mostri. L'evento porterà alla luce una verità oscura, destinata a cambiare il destino dei protagonisti e del pianeta.

Il secondo capitolo offre una vera e propria avventura nelle praterie: combattimenti intensi, numerose ore di esplorazione, tesori nascosti e il celebre gioco di carte Regina rossa. Il sistema di combattimento, ampiamente elogiato, propone nuove abilità sinergiche e una combinazione tra azione in tempo reale e strategia. Tra le novità spicca la funzione Impostazioni dei potenziamenti, che permette di godersi la storia con PV e PM infiniti, barra ATB sempre piena e un apprendimento facilitato delle abilità delle armi.

Coloro che prenotano la versione digitale completa riceveranno diversi bonus: la Standard Edition garantisce la materia di invocazione Trio moguri, Chocobetto e due bracciali esclusivi, mentre la Digital Deluxe Edition aggiunge ulteriori contenuti, come la materia Giara magica, la Collana restitutiva, il Bracciale orchidea e l'accesso a un artbook e una mini-colonna sonora digitale. Gli amanti del collezionismo otterranno invece, prenotando la versione fisica per Switch 2, la preziosa carta di Zack Fair di Magic: The Gathering-FINAL FANTASY in edizione variant firmata da Tetsuya Nomura, fino a esaurimento scorte. Le edizioni digitali, inoltre, saranno scontate del 20% fino al 10 giugno 2026.

La storia di FINAL FANTASY VII REBIRTH si svolge in un vasto pianeta tutto da esplorare, con Cloud, Tifa, Barret, Aerith e Red XIII in fuga dalla città distopica di Midgar e impegnati a dare la caccia a Sephiroth. Nuovi alleati come la ninja Yuffie e il robot felino Cait Sith arricchiscono l'esperienza, caratterizzata da colpi di scena, personaggi memorabili e sequenze spettacolari per conquistare sia i fan storici che i neofiti.

Il titolo ha già raccolto oltre 125 voti perfetti e 40 premi Game of the Year, ed era già disponibile su PC e PS5. Con questa uscita su Switch 2 e Xbox, in abbinamento al primo capitolo REMAKE INTERGRADE, sarà finalmente possibile giocare a tutta la trilogia remake di FINAL FANTASY VII sulle piattaforme moderne. I fan possono così prepararsi al terzo e ultimo episodio, già in sviluppo, a prescindere dalla console scelta.

FINAL FANTASY VII REBIRTH regala un'esperienza indimenticabile ai giocatori con colpi di scena inaspettati, personaggi memorabili e sequenze spettacolari che sapranno conquistare sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati.