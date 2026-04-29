Renault sostiene il progetto LEGO Renault 5 Turbo 3E: al via la raccolta firme dei fan

Renault ha deciso di sostenere un progetto unico nato dalla passione di un fan: la riproduzione della Renault 5 Turbo 3E in versione LEGO. Questo modello, composto da circa 1.200 pezzi, è stato realizzato dall'ingegnere britannico Dave Collins, che si è ispirato alla mini-supercar elettrica della casa francese del valore di circa 140.000 sterline.

Per diventare un set LEGO ufficiale, questo progetto necessita di raccogliere 10.000 firme sulla piattaforma LEGO Ideas. Renault invita tutti gli appassionati e i collezionisti a sostenere questa iniziativa partecipando attivamente alla petizione. Con il supporto del pubblico, il sogno di vedere la Renault 5 Turbo 3E sugli scaffali di tutto il mondo potrebbe presto diventare realtà.

Renault sostiene il progetto LEGO Renault 5 Turbo 3E creato da un fan e chiede al pubblico di appoggiare la campagna per poterlo mettere in produzione come set LEGO ufficiale. Questo modello unico ripropone sotto forma di mattoncini LEGO la mini-supecar elettrica Renault da 140.000 sterline. È stato realizzato dall'ingegnere britannico Dave Collins con circa 1.200 pezzi. Per diventare un set LEGO ufficiale, sono necessarie le firme di 10.000 sostenitori su LEGO Ideas. I fan sono invitati a trasformare questo progetto nato dalla passione in realtà produttiva firmando la petizione.

L'iniziativa rappresenta una straordinaria opportunità per il mondo dei costruttori LEGO e per gli amanti dell'automobilismo, consentendo a una community di appassionati di influenzare direttamente le scelte produttive di LEGO. Il coinvolgimento ufficiale di Renault dimostra quanto la casa automobilistica tenga al rapporto con i propri fan e alla diffusione della cultura automobilistica in nuove forme creative.

L'obiettivo è ambizioso: solo raggiungendo la soglia delle 10.000 firme il progetto potrà essere valutato da LEGO per una possibile produzione ufficiale. I sostenitori sono invitati a contribuire con il proprio voto e a condividere l'iniziativa per aiutare un appassionato creatore a vedere realizzato il proprio sogno.