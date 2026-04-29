MotoGP 26 rivoluziona l'esperienza di gioco: fisica avanzata e carriera più profonda

MotoGP 26 è disponibile su tutte le principali piattaforme e promette di offrire una delle esperienze di simulazione motociclistica più immersive di sempre. La nuova edizione, sviluppata con licenza ufficiale della stagione 2026, introduce una fisica completamente rielaborata che trasforma il comportamento in pista e amplia notevolmente il controllo del giocatore.



Il sistema di handling ora si basa in modo ancora più dettagliato sui movimenti del pilota, con il corpo e il trasferimento di carico che impattano direttamente sulla stabilità, sulla percorrenza di curva e sulla frenata. Le nuove animazioni accompagnano questa evoluzione, offrendo una gamma di movimenti più ampia sia nelle modalità Pro che Arcade e trasmettendo un feeling realistico.



Le valutazioni dinamiche dei piloti, una delle novità più attese dai fan, propongono aggiornamenti costanti delle performance sulla griglia ispirati ai risultati reali. Per la prima volta, le abilità di ogni pilota sono espresse attraverso quattro attributi chiave: time attack, passo gara, testa a testa e affidabilità. Questa innovazione consente ai giocatori di riconoscere immediatamente punti di forza e debolezze di ciascun atleta.



La modalità Carriera è stata completamente rinnovata e si caratterizza per la maggiore profondità gestionale. Un nuovo paddock 3D funge da centro delle attività nei weekend di gara, permettendo una gestione più articolata della progressione. Ora le conferenze stampa del giovedì danno l'opportunità di interagire attivamente con i media, stabilire obiettivi, valutare rivalità e compiere scelte che possono influenzare la reputazione e le future opportunità del pilota. Il supporto di un Personal Manager accompagna le trattative con team e produttori, guidando anche attraverso il Mercato Piloti, dove per la prima volta si può prendere il controllo di piloti reali di qualsiasi classe e riscrivere la loro carriera.



MotoGP 26 amplia inoltre la modalità Race Off con Canterbury Park nel Regno Unito, aggiungendosi a Borgo Caselle e Mont Lagard, e introduce le Production Bikes, permettendo di allenarsi su moto stradali da 1000cc in eventi monomarca. Queste novità si affiancano a Motard, Flat Track e Minibike, ognuna con il proprio stile di guida.



La progressione del giocatore viene premiata grazie a oltre 100 carte collezionabili con piloti, circuiti e moto iconiche. Tra queste, spiccano le opere d'arte realizzate dall'artista giapponese Ranka Fujiwara.



Nell'area multiplayer, vengono potenziate le funzioni di cross-play (ad eccezione delle versioni Nintendo Switch), matchmaking e griglie fino a 22 giocatori. Torna la modalità split-screen per il gioco locale, mentre gli editor avanzati consentono la massima personalizzazione di caschi, numeri e livree. Il design più originale sarà premiato con la possibilità di essere indossato da un vero pilota MotoGP in un weekend ufficiale nel contest Helmet Design 2026.



MotoGP 26 è già acquistabile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, ROG Ally, ROG Ally X e PC attraverso Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store. Gli appassionati di corse possono ora vivere il sogno di portare la propria carriera dai circuiti minori fino alla vetta mondiale, con un'esperienza sempre più realistica e coinvolgente.