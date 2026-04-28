The Blood of Dawnwalker: annunciata la data di uscita e nuovo sguardo al gameplay

The Blood of Dawnwalker, il primo attesissimo titolo di Rebel Wolves, sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S dal 3 settembre. Sono ufficialmente aperti i preordini per l'action RPG dark fantasy, sia in edizione digitale sia fisica, comprensive di una Collector's Edition e offerte speciali come la Eclipse Edition con contenuti bonus digitali, tra cui compendio, colonna sonora e fumetto.

Il recente Road to Launch Event ha svelato in anteprima numerose novità. Nel nuovo story trailer emergono i personaggi che accompagneranno o ostacoleranno il protagonista Coen nell'esplorazione di Valle Sangora, regione misteriosa dei Carpazi. Ognuno ricopre un ruolo cruciale nella narrativa, promettendo intrecci complessi tra alleanze e conflitti.

Sono stati mostrati oltre 10 minuti di filmati di gameplay tratti dalla versione PC più aggiornata. L'esplorazione dell'open world rivela una forte componente narrativa: trovare segreti, sbloccare abilità e affrontare sfide inaspettate può cambiare il percorso del giocatore. "Le azioni dei giocatori influenzano gli equilibri di potere nella valle, rafforzando il principio fondamentale del gioco: in The Blood of Dawnwalker, ogni azione comporta delle conseguenze", sottolineano gli sviluppatori.

Ulteriori approfondimenti sono arrivati dal dev diary con membri chiave del team, tra cui Piotr Kucharski (Writer), Daria Bury-Zawada (Lead Gameplay Animator), Maciej Wiśniewski (Senior Level Designer) e Dorota Rutkowska (Producer), che raccontano dettagli su design, animazioni e struttura narrativa.

Un dietro le quinte esclusivo rivela il contributo di Jan Błachowicz, ex campione UFC, che tramite il motion capture dona autenticità all'antagonista Bakir, vampiro della cricca di Brencis. Nel video, Błachowicz spiega come la sua esperienza abbia contribuito a portare autenticità e peso alle sequenze di combattimento del gioco, assicurando che ogni colpo, pugnalata e pugno risulti d'impatto e credibile.

La colonna sonora è impreziosita da nuove tracce, una delle quali, Uphill Battle, è stata presentata tramite video musicale dal vivo, confermando l'attenzione per la componente artistica.

Il gioco, sviluppato con Unreal Engine 5 e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, garantisce ampia accessibilità grazie alla pubblicazione simultanea sulle principali piattaforme con dettagliate edizioni da collezione. Sono stati anche comunicati i requisiti ufficiali di sistema per PC, assicurando una panoramica completa a chi desidera prepararsi in vista del lancio.

The Blood of Dawnwalker promette di diventare un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di RPG open world, grazie a un gameplay dinamico, scelte narrative profonde e una trama ricca di sfumature.