The 7th Guest Remake: il ritorno dell'iconico thriller interattivo su PC e console

The 7th Guest Remake arriverà il 4 giugno 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, segnando il ritorno di uno dei videogiochi più iconici degli anni Novanta completamente ricostruito con tecnologie moderne. La versione per Nintendo Switch sarà lanciata in seguito, offrendo così ai fan della celebre avventura di mistero la possibilità di rigiocare una classica storia di enigmi e tensione su tutte le piattaforme principali.



Una delle grandi novità per i giocatori consiste nell'accesso incrociato tra le versioni tradizionali e VR. Chi già possiede The 7th Guest VR su Steam o PlayStation riceverà il remake gratuitamente al lancio. Inoltre, chi acquisterà la nuova versione su Steam o PlayStation 5 otterrà l'accesso anche a The 7th Guest VR rispettivamente su Steam VR o PlayStation VR2, senza costi aggiuntivi.



The 7th Guest Remake si distingue per enigmi rivisitati, ambientazioni completamente rinnovate e innovative performance video volumetriche registrate ex novo. Queste tecnologie danno vita alla famosa dimora infestata e ai suoi misteri, invitando una nuova generazione di giocatori a misurarsi con rompicapo sempre più complessi nel corso dell'avventura.



Sei ospiti arrivano in una villa inquietante, e qualcosa di sinistro è in atto. Il ricco produttore di giocattoli Henry Stauf si nasconde nell'ombra e un potere oscuro aleggia sulla casa, avvolta nel mistero. Chi è il settimo ospite? Cosa vuole Henry da loro? E chi sopravviverà per raccontare la storia?



Procedendo nell'esplorazione della villa, gli utenti dovranno affrontare puzzle sempre più impegnativi e atmosfere spettrali, con dettagli visivi di alta qualità. Ogni ombra, rumore e scintillio di luce accresce la tensione, svelando progressivamente i segreti della casa.



Le caratteristiche principali includono una narrazione cinematografica resa possibile dai video volumetrici, grazie ai quali le performance degli attori vengono catturate in 3D e integrate direttamente nell'ambiente di gioco, rendendo ogni incontro ancora più coinvolgente. L'iconica villa infestata torna a vivere attraverso puzzle ridisegnati e ambienti dinamici, ricchi di effetti visivi e illusioni ottiche che trasformano costantemente i luoghi esplorati.



L'esperienza promette di essere l'avventura definitiva per gli appassionati di enigmi intricati, esplorazioni suggestive e storie ricche di suspense. The 7th Guest Remake è già disponibile per essere aggiunto alla wishlist su PlayStation Store, Microsoft Store, Steam e GOG, mentre arriverà successivamente anche su Nintendo Switch ed Epic Games Store.