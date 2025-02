ASUS annuncia gli occhiali intelligenti AirVision M1

ASUS ha annunciato la disponibilità dei nuovi AirVision M1, occhiali intelligenti di nuova generazione progettati per offrire un’esperienza visiva rivoluzionaria sia nell’intrattenimento che nella produttività. Grazie a un design innovativo e ultraleggero, questo dispositivo ridefinisce l’interazione digitale con una combinazione perfetta di immersione visiva e comfort.

Il design rivoluzionario di AirVision M1 ha già ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Good Design Award 2024 e il Sustainable Tech Special Award al Computex 2024 Best Choice Award.

Gli ASUS AirVision M1 introducono un livello superiore nella tecnologia visiva portatile grazie a un display virtuale da 100 pollici. Con una resa cromatica precisa (DCI-P3 al 95%) e una luminosità che raggiunge i 1100 nit, questi occhiali garantiscono un’esperienza visiva straordinaria, ideale sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Un elemento distintivo è la trasparenza del 60% delle lenti, che permette agli utenti di mantenere la consapevolezza dell’ambiente circostante. Inoltre, per un’esperienza ancora più immersiva, ASUS ha previsto pratici oscuranti magnetici che permettono di isolarsi visivamente quando necessario.

Gli AirVision M1 sono stati certificati TÜV Rheinland per il comfort oculare, garantendo un utilizzo prolungato senza affaticamento. Inoltre, integrano altoparlanti e microfono con cancellazione del rumore, rendendoli ideali per riunioni virtuali e contenuti multimediali senza disturbare chi sta intorno.

Grazie alla compatibilità con i più recenti notebook dotati di USB-C® con uscita video, gli AirVision M1 consentono configurazioni multischermo versatili, permettendo ai professionisti di massimizzare la produttività ovunque. Il dispositivo supporta fino a 8 schermi virtuali simultaneamente, con la possibilità di personalizzare dimensioni e rapporto di forma, fino al formato super ultrawide.

Il peso di soli 87 grammi rende questi occhiali leggeri e comodi da indossare anche per lunghi periodi, oltre che facilmente trasportabili quando non in uso.

Gli AirVision M1 rappresentano una vera e propria rivoluzione anche per gli appassionati di gaming. Abbinati a dispositivi come ROG Ally o ROG Phone, questi occhiali offrono un’esperienza di gioco avvolgente e immersiva, portando l’emozione dei videogame a un livello superiore.

Per adattarsi alle esigenze di ogni utente, ASUS ha sviluppato l’applicazione AirVision, disponibile per dispositivi Windows. Tramite l’app, è possibile regolare le dimensioni dello schermo virtuale, la distanza tra le pupille e il posizionamento dell’immagine, garantendo un’esperienza totalmente su misura.

Gli ASUS AirVision M1 sono disponibili al prezzo di 699,00 € IVA inclusa presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali ASUS.

Con gli AirVision M1, ASUS ridefinisce il concetto di display indossabile, offrendo un connubio perfetto tra tecnologia, comfort e versatilità. Che si tratti di produttività, intrattenimento o gaming, questi occhiali intelligenti segnano l’inizio di una nuova era digitale.