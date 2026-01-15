Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

ASUS presenta i nuovi NUC 16 Pro ed ExpertCenter PN55: potenza AI in formato mini

Published

ASUS amplia la propria gamma di soluzioni compatte con due nuovi PC che coniugano prestazioni di livello professionale, efficienza energetica e funzionalità di intelligenza artificiale di ultima generazione. I nuovi ASUS NUC 16 Pro ed ExpertCenter PN55 rappresentano un’evoluzione significativa nella categoria dei mini PC, offrendo potenza di calcolo e affidabilità in un design ultracompatto.

ASUS NUC 16 Pro è pensato per creator, sviluppatori e imprese che necessitano di prestazioni elevate in ambienti orientati all’AI. Equipaggiato con processori fino a Intel Core Ultra X9 Serie 3 e grafica Intel Arc B390, il dispositivo offre fino a 180 TOPS di potenza AI, quasi il doppio rispetto alla generazione precedente. Grazie al supporto per memorie LPDDR5 e LPDDR5x e a un’architettura ottimizzata, il sistema assicura miglioramenti fino al 20% nelle prestazioni e una riduzione dei consumi del 50%.

Il raffreddamento è gestito da un sistema a doppia ventola capace di mantenere basse temperature e limitare la rumorosità, mentre la connettività avanzata è garantita da due porte LAN da 2.5Gbps, WiFi 7 e Bluetooth 6.0. Il tutto è contenuto in uno chassis da appena 0,7 litri. Una delle novità più rilevanti è l’integrazione di ASUS AI SuperBuild, uno strumento che consente di addestrare e personalizzare localmente modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), garantendo la massima protezione dei dati sensibili. Il dispositivo è inoltre certificato secondo standard militari di resistenza, assicurando operatività anche in condizioni ambientali estreme.

Accanto a questo modello, ASUS introduce il nuovo ExpertCenter PN55, un mini PC progettato per offrire potenza, sicurezza e flessibilità in spazi ridotti. Basato sui processori AMD Ryzen™ AI Serie 400 con grafica Radeon™ 800M, questo sistema integra una NPU da 55 TOPS dedicata all’elaborazione AI. È un dispositivo Copilot+, con un tasto dedicato per l’accesso diretto alle funzionalità intelligenti, oltre a sensore di impronte digitali, microfono e altoparlante integrati.

La dotazione di porte comprende due LAN da 2.5Gbps, sei USB, WiFi 7 e Bluetooth 5.4, offrendo ampia compatibilità con periferiche e reti di nuova generazione. Anche in questo caso, ASUS ha sottoposto il prodotto a rigorosi test militari per garantirne affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto sia all’uso quotidiano sia a contesti professionali.

Entrambi i dispositivi sono stati presentati in anteprima mondiale al CES 2026, insieme al supercomputer desktop ultracompatto ASUS Ascent GX10, basato sul superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, pensato per raggiungere potenze AI su scala petaflop.

I nuovi ASUS NUC 16 Pro ed ExpertCenter PN55 saranno disponibili sul mercato italiano a partire dal secondo trimestre del 2026 presso i principali partner commerciali.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Tecnologia

Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova esperienza di illuminazione smart

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Giochi

ASUS lancia i nuovi monitor gaming OLED ROG

Spettacolo

MADISON BEER: è uscito oggi il suo quarto album in studio “LOCKET”

Spettacolo

FILMMASTER firma la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito a sorpresa il suo nuovo e attesissimo album di inediti “BRITPOP”

Tecnologia

Huawei presenta tre nuovi gioielli tecnologici: lusso, produttività e fotografia al top

Spettacolo

Laura Pausini lancia “La Dernière Chanson (Due Vite)” con Julien Lieb e annuncia “IO CANTO 2” 

Motori

Nissan chiude il 2025 consolidando la leadership nei crossover elettrificati

Motori

Non solo ELO: la creatività e l’innovazione di Citroën al Salone Rétromobile

Giochi

King of Tokyo: il celebre gioco da tavolo diventa videogioco nel 2026

Spettacolo

BTS annunciano il nuovo album “ARIRANG” e un tour mondiale negli stadi

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Toyota Yaris 2026: più stile, doppia tecnologia ibrida e nuovi dettagli premium

Motori

Volkswagen avvia un progetto europeo per migliorare la sicurezza stradale grazie ai dati dei veicoli

Spettacolo

GEOLIER: fuori oggi ovunque “TUTTO È POSSIBILE”, il suo quarto attesissimo disco

Spettacolo

HARRY STYLES: il 6 marzo esce il suo attesissimo nuovo album “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”

Motori

Kia celebra 25 anni di partnership e innovazione agli Australian Open 2026

Spettacolo

PLANET FUNK: esce domani 16 gennaio il nuovo album “BLOOOM”

Tecnologia

Midland celebra 20 anni di interfoni moto e lancia innovazioni a MBE 2026

Società

Consiglio di Stato conferma: ampliati dal 1976 i confini del Parco Nazionale d’Abruzzo nel versante laziale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

ASUS lancia i nuovi monitor gaming OLED ROG

ASUS Republic of Gamers alza ulteriormente l’asticella del gaming su PC annunciando la disponibilità in Italia dei nuovi ROG Swift OLED PG27AQWP-W e ROG...

1 ora ago

Tecnologia

Huawei presenta tre nuovi gioielli tecnologici: lusso, produttività e fotografia al top

Huawei arricchisce oggi la propria offerta con tre dispositivi che sintetizzano innovazione, design e attenzione ai dettagli. Dai materiali preziosi allo schermo che riproduce...

2 ore ago

Tecnologia

Midland celebra 20 anni di interfoni moto e lancia innovazioni a MBE 2026

Da oltre 60 anni Midland si distingue nel mondo della comunicazione con prodotti di qualità, tecnologicamente avanzati e pensati per rispondere all’esigenza universale di...

23 ore ago

Tecnologia

Nilox Onair: la fitness band essenziale che elimina ogni distrazione digitale

Nel momento dell’anno in cui si cerca un equilibrio tra benessere e nuove abitudini, Nilox, brand di tecnologia per lo sport e la vita...

1 giorno ago