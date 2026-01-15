ASUS presenta i nuovi NUC 16 Pro ed ExpertCenter PN55: potenza AI in formato mini

ASUS amplia la propria gamma di soluzioni compatte con due nuovi PC che coniugano prestazioni di livello professionale, efficienza energetica e funzionalità di intelligenza artificiale di ultima generazione. I nuovi ASUS NUC 16 Pro ed ExpertCenter PN55 rappresentano un’evoluzione significativa nella categoria dei mini PC, offrendo potenza di calcolo e affidabilità in un design ultracompatto.

ASUS NUC 16 Pro è pensato per creator, sviluppatori e imprese che necessitano di prestazioni elevate in ambienti orientati all’AI. Equipaggiato con processori fino a Intel Core Ultra X9 Serie 3 e grafica Intel Arc B390, il dispositivo offre fino a 180 TOPS di potenza AI, quasi il doppio rispetto alla generazione precedente. Grazie al supporto per memorie LPDDR5 e LPDDR5x e a un’architettura ottimizzata, il sistema assicura miglioramenti fino al 20% nelle prestazioni e una riduzione dei consumi del 50%.

Il raffreddamento è gestito da un sistema a doppia ventola capace di mantenere basse temperature e limitare la rumorosità, mentre la connettività avanzata è garantita da due porte LAN da 2.5Gbps, WiFi 7 e Bluetooth 6.0. Il tutto è contenuto in uno chassis da appena 0,7 litri. Una delle novità più rilevanti è l’integrazione di ASUS AI SuperBuild, uno strumento che consente di addestrare e personalizzare localmente modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), garantendo la massima protezione dei dati sensibili. Il dispositivo è inoltre certificato secondo standard militari di resistenza, assicurando operatività anche in condizioni ambientali estreme.

Accanto a questo modello, ASUS introduce il nuovo ExpertCenter PN55, un mini PC progettato per offrire potenza, sicurezza e flessibilità in spazi ridotti. Basato sui processori AMD Ryzen™ AI Serie 400 con grafica Radeon™ 800M, questo sistema integra una NPU da 55 TOPS dedicata all’elaborazione AI. È un dispositivo Copilot+, con un tasto dedicato per l’accesso diretto alle funzionalità intelligenti, oltre a sensore di impronte digitali, microfono e altoparlante integrati.

La dotazione di porte comprende due LAN da 2.5Gbps, sei USB, WiFi 7 e Bluetooth 5.4, offrendo ampia compatibilità con periferiche e reti di nuova generazione. Anche in questo caso, ASUS ha sottoposto il prodotto a rigorosi test militari per garantirne affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto sia all’uso quotidiano sia a contesti professionali.

Entrambi i dispositivi sono stati presentati in anteprima mondiale al CES 2026, insieme al supercomputer desktop ultracompatto ASUS Ascent GX10, basato sul superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, pensato per raggiungere potenze AI su scala petaflop.

I nuovi ASUS NUC 16 Pro ed ExpertCenter PN55 saranno disponibili sul mercato italiano a partire dal secondo trimestre del 2026 presso i principali partner commerciali.