Tineco lancia FLOOR ONE STATION S9 Artist: innovazione smart per la pulizia domestica

Tineco rivoluziona il mondo della pulizia domestica con il lancio del nuovo FLOOR ONE STATION S9 Artist, la prima lavapavimenti del brand in Europa dotata di rabbocco automatico dell'acqua. Questo modello, pensato per offrire agli utenti una pulizia più continua e completamente automatizzata, si propone come vera e propria innovazione nel settore smart home.

Il cuore della novità è la Smart Refresh Station da 5 litri: grazie a questo sistema avanzato, la lavapavimenti può rabboccare in autonomia acqua pulita già riscaldata, ottimizzando le sessioni di pulizia e riducendo gli interventi manuali. A ciò si affianca la tecnologia HydroBurst, sviluppata per agire con grande efficacia anche sulle macchie più ostinate dei pavimenti.

Particolare attenzione è stata data ai dettagli tecnici e all'esperienza d'uso: il sistema DualBlock Anti-Tangle è progettato per ridurre l'aggrovigliamento di peli e capelli, rendendo la FLOOR ONE STATION S9 Artist ideale anche per chi convive con animali domestici o ha esigenze di pulizia elevate.

Altra caratteristica distintiva è lo StreakFree Scraper, pensato per lasciare le superfici più asciutte e senza aloni visibili. Non manca l'autopulizia FlashDry aggiornata: in soli cinque minuti il rullo della lavapavimenti viene lavato e asciugato automaticamente con aria calda a 110°C, assicurando prestazioni igieniche ottimali e una macchina sempre pronta all'uso.

La FLOOR ONE STATION S9 Artist amplia l'offerta Tineco nel segmento premium, introducendo funzionalità avanzate e automazioni che rispondono alle esigenze di una clientela sempre più attenta all'efficienza e all'innovazione per la casa.