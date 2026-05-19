Cooler Master rivoluziona le ventole PC: MasterFan A e M Series portano la tecnologia enterprise a casa

Cooler Master lancia le ventole MasterFan A e M Series con tecnologie derivate dall'AI enterprise: struttura alluminio, cuscinetto magnetico e motore a fasi.

Cooler Master presenta sul mercato consumer una vera innovazione con il lancio delle nuove ventole MasterFan A Series e MasterFan M Series, portando una tecnologia di raffreddamento di derivazione enterprise direttamente nei PC domestici.

Le nuove ventole nascono da una piattaforma ingegneristica condivisa con la divisione enterprise dell'azienda, nota per la progettazione di sistemi di raffreddamento per i data center di AI più avanzati al mondo. In questi ambienti, la differenza tra massimo rendimento e shutdown si misura in pochi gradi e ogni componente è sviluppato per garantire affidabilità e prestazioni senza compromessi.

La vera novità della MasterFan A Series è la struttura e le pale totalmente in alluminio, uniche nel mercato consumer. La M Series invece abbina telaio in alluminio a pale in LCP ottimizzate per la silenziosità. Queste scelte costruttive annullano la flessione delle pale anche a 4.000 RPM, assicurando una resa identica sia a bassi che ad alti regimi, senza perdite di portata d'aria o variazioni acustiche sotto carico.

Il cuore delle nuove ventole è il cuscinetto Magnetic Dynamic Bearing (MDB) con ricircolo attivo del lubrificante, una soluzione presa in prestito direttamente dal segmento enterprise. Tale meccanismo riduce notevolmente usura e rumorosità, incrementando la durabilità del prodotto rispetto ai normali cuscinetti a sfera o scivolamento. L'adozione del motore a tre fasi, di standard industriale, garantisce una rotazione più fluida, minor rumore elettrico e temperature operative inferiori, migliorando la longevità delle ventole rispetto alle soluzioni convenzionali a fase singola.

Oltre alla costruzione robusta, la profondità di 30mm (contro i 25mm standard) permette una pressione statica superiore, fondamentale nelle configurazioni con radiatori ad alta densità o chassis a doppio filtro mesh. I pad di isolamento agli angoli, derivati dalle rack enterprise, impediscono la trasmissione di vibrazioni anche in presenza di telaio completamente in metallo.

I dati tecnici parlano chiaro: 121,73 CFM di portata massima e 13,15 mmH₂O di pressione statica nella versione A120. La gamma MasterFan include versioni silenziose da 2.500 RPM e diametri da 120 e 140mm, tutte dotate di illuminazione ARGB centralizzata, con varianti a partire da 17 euro.

rFan A e M Series rappresentano un netto salto generazionale nel settore delle ventole premium per PC consumer, offrendo per la prima volta tecnologie e materiali finora riservati all'ambito enterprise e industriale. Questo risultato è stato reso possibile solo grazie all'evoluzione delle tecnologie per l'intelligenza artificiale, che hanno reso accessibili a larga scala materiali, cuscinetti e architetture di motore fino ad oggi impensabili per il mercato domestico.

La qualità del design è stata riconosciuta a livello internazionale: MasterFan A Series si è aggiudicata l'iF Design Award 2026, emergendo tra quasi 11.000 candidature provenienti da oltre 70 Paesi. Cooler Master conferma così il suo ruolo pionieristico nell'innovazione di componenti PC, unendo funzionalità, affidabilità e attenzione all'estetica.