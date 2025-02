Asus ROG annuncia ROG Swift OLED: il primo monitor gaming OLED 4K da 27″

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità del ROG Swift OLED PG27UCDM, il primo monitor gaming OLED 4K da 27 pollici al mondo.

Il nuovo display è dotato della più recente tecnologia QD-OLED di quarta generazione sviluppata da ROG, ed è in grado di offrire una densità di pixel pari a 166ppi, per immagini più nitide e testi più chiari, con visuali eccezionali e contrasto infinito, e vanta inoltre la più recente tecnologia ROG OLED Anti-Flicker 2.0 che consente di ridurre ulteriormente lo sfarfallio sullo schermo durante le sessioni di gioco più intense.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso, il nuovo monitor beneficia del ROG Display Widget Center, che offre un accesso rapido alle impostazioni del monitor ed alle funzionalità OLED Care Pro. ROG Swift OLED PG27UCDM include anche il supporto alla nuova tecnologia ROG OLED Care Pro che incorpora un Neo Proximity Sensor in grado di misurare accuratamente la distanza dell’utente dal monitor valutando la lunghezza di banda .

Il ROG Swift OLED PG27UCDM, il primo monitor gaming OLED 4K da 27 pollici al mondo, vanta una frequenza di aggiornamento di 240Hz, che consente di ammirare immagini estremamente fluide e dettagliate, ed un tempo di risposta pari a 0,03ms. Offre inoltre versatili opzioni di connettività, tra cui un ingresso DisplayPort™ 2.1a ultra-high-bit-rate (UHBR20) a quattro linee, dotata di una larghezza di banda fino a 80Gbps (qualità dell’immagine non compressa), connettività HDMI 2.1 e USB-C® con erogazione di potenza (power delivery) da 90 watt. Il monitor supportagli standard VESA DisplayHDR™ 400 True Black, Dolby Vision® e HDR10 — tutte queste modalità possono essere selezionate tramite il menu OSD.

Tecnologia ROG OLED Anti-Flicker 2.0

Il PG27UCDM include la tecnologia ROG OLED Anti-Flicker 2.0 che minimizza lo sfarfallio, garantendo esperienze di gioco e di riproduzione di contenuti multimediali più confortevoli che mai. Il monitor è in grado di sfruttare un algoritmo avanzato di compensazione della luminanza per aumentare dinamicamente la luminosità dei pixel durante le fluttuazioni della frequenza di aggiornamento, offrendo quindi una riduzione dello sfarfallio del 20% rispetto ai pannelli di generazione precedente, garantendo visuali più uniformi senza sacrificare input lag e frequenze di aggiornamento. La funzionalità Refresh Rate Cap permette agli utenti di impostare un limite sulla frequenza di aggiornamento del monitor per ridurre ulteriormente lo sfarfallio sullo schermo. Questa funzione ha tre intervalli preimpostati, così che possa adattarsi alle preferenze individuali.

Come ulteriore caratteristica distintiva, il monitor ROG Swift OLED PG27UCDM vanta la nuova suite ROG OLED Care Pro che ora include un Neo Proximity Sensor in grado di rilevare con precisione la distanza dell’utente dal monitor. Quando l’utente non si trova nell’area di rilevamento, il monitor riprodurrà automaticamente uno schermo nero per proteggere il pannello dal rischio di burn-in, ripristinando immediatamente il contenuto a schermo al ritorno dell’utente. La gamma di rilevamento può essere impostata secondo le preferenze dell’utente così da garantire una posizione di visione ergonomica. ROG OLED Care Pro include anche diverse altre funzioni di protezione OLED come pixel cleaning, screensaver, il rilevamento della barra delle applicazioni, una garanzia di tre anni e molto altro ancora.