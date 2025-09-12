Connect with us

ASUS ROG lancia nuove periferiche eSport: Falcata, Harpe II Ace e Sheath II XXL

Published

ASUS Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità in Italia di tre nuove periferiche gaming dedicate agli appassionati di FPS competitivi: la tastiera ROG Falcata, il mouse ROG Harpe II Ace e il tappetino ROG Sheath II XXL. Pensati per i giocatori più esigenti, questi dispositivi combinano design innovativo, tecnologie proprietarie e prestazioni da eSport di livello professionale.

La nuova ROG Falcata è una tastiera gaming wireless con fattore di forma al 75% e design split. La sua particolarità è la possibilità di utilizzare anche solo il modulo sinistro, offrendo maggiore libertà di movimento ai giocatori che prediligono setup a bassa sensibilità. Grazie agli switch magnetici ROG HFX V2 hot-swappable e al sensore Hall di nuova generazione, la tastiera garantisce precisione estrema e corsa regolabile tra 0,1 e 3,5 mm.

Il polling rate fino a 8.000 Hz, la connettività ROG SpeedNova wireless 2,4 GHz, il supporto Bluetooth e USB cablato assicurano massima flessibilità, mentre l’autonomia raggiunge le 200 ore in modalità wireless. Il comfort è garantito dai poggiapolsi in silicone rimovibili, dall’inclinazione regolabile e dal sistema a quattro strati di isolamento acustico che rende la digitazione silenziosa e fluida.

Sviluppato in collaborazione con professionisti eSport come Demon1, campione Valorant 2023, il nuovo ROG Harpe II Ace pesa solo 48 grammi, diventando uno dei mouse wireless più leggeri sul mercato. La forma simmetrica per destrimani si adatta perfettamente a prese fingertip e claw, garantendo comfort e stabilità anche nelle fasi più concitate.

Il sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 dpi con tecnologia track-on-glass assicura tracciamento ultra preciso, mentre gli switch ottici ROG garantiscono fino a 100 milioni di clic. Grazie alla tecnologia ROG SpeedNova 8K, il mouse raggiunge un polling rate di 8.000 Hz con latenza ridotta al minimo. Il corpo è realizzato in nylon bio-based, più leggero ma resistente, e la modalità ROG Zone Mode permette di passare a configurazioni ottimizzate per il gaming competitivo con la semplice pressione di un tasto.

Il nuovo tappetino ROG Sheath II XXL è progettato per offrire comfort e stabilità durante lunghe sessioni di gioco. Realizzato con un tessuto innovativo capace di favorire la dissipazione del calore e migliorare l’efficienza termica, garantisce superfici scorrevoli e precise. I bordi rinforzati ne aumentano la durata, mentre la base in gomma antiscivolo assicura la massima stabilità anche nelle fasi di gioco più intense. Con le sue dimensioni generose da 900x400x3 mm, offre spazio sufficiente per tastiera, mouse e altre periferiche.

I nuovi prodotti sono già disponibili sull’eShop ASUS Italia, negli ASUS Gold Store, presso i rivenditori Powered by ASUS e nei principali partner commerciali. I prezzi di listino sono fissati a 389,90 € per la tastiera ROG Falcata, 179,90 € per il mouse ROG Harpe II Ace e 49,90 € per il tappetino ROG Sheath II XXL.

