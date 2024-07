ASUS ROG Zephyrus G16: il gaming laptop con “AMD Ryzen AI”

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato l’uscita dell’ultima versione del celebre gaming laptop Zephyrus G16 (GA605), ora potenziato con il processore AMD Ryzen AI HX 370. Questo nuovo modello combina un design ultra-sottile e leggero con una potenza senza precedenti, grazie alla presenza di una NPU integrata per attività accelerate dall’intelligenza artificiale e una GPU NVIDIA dedicata.

Il nuovo Zephyrus G16 è equipaggiato con 12 core e 24 thread, e la NPU AMD Ryzen AI XDNA 2, capace di fornire 50 TOPS di prestazioni AI, insieme ai 31 TOPS combinati della CPU e della grafica Radeon 800M integrata. Questa configurazione migliora notevolmente la produttività nelle applicazioni abilitate all’AI, rendendo strumenti potenti come Windows Copilot ancora più efficienti.

La GPU NVIDIA GeForce RTX Laptop del Zephyrus G16 offre fino a 321 TOPS di prestazioni AI con un TGP massimo di 105 watt. Questo si traduce in un’esperienza fluida per il gaming, l’editing di foto e video, la generazione di immagini e il coding. Le funzionalità come la super risoluzione DLSS 3, che utilizza l’intelligenza artificiale per creare fotogrammi aggiuntivi di alta qualità, garantiscono prestazioni eccellenti nei giochi più recenti.

Il sistema di raffreddamento intelligente ROG del Zephyrus G16 comprende metallo liquido sulla CPU e un innovativo sistema di heatpipes in fibra e rete, supportato da tre ventole Arc Flow Fans di seconda generazione. Questo permette di mantenere il laptop fresco anche durante le sessioni di gioco più intense.

Il design elegante e sottile, già premiato al CES 2024, presenta uno chassis in alluminio fresato con un array di illuminazione Slash personalizzabile sul coperchio. Il display ROG Nebula con pannello OLED supporta NVIDIA G-SYNC, offrendo un rapporto di aspetto 16:10, risoluzione di 2,5K e frequenza di aggiornamento di 240 Hz, ideali sia per il gaming che per la creazione di contenuti.

All’interno, il ROG Zephyrus G16 dispone di 32 GB di memoria LPDDR5X-7500 e supporta il nuovo standard SD Express 7.0 per prestazioni ultraveloci delle schede SD. Inoltre, è il primo portatile ROG a supportare il WiFi 7, garantendo velocità più elevate e minore congestione con router compatibili.

Il ROG Zephyrus G16 è disponibile da oggi sul sito ufficiale ASUS a un prezzo consigliato a partire da 2.499 €. Sarà inoltre disponibile presso selezionati punti vendita ASUS Gold Store a partire da settembre.