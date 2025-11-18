Connect with us

Tecnologia

ASUS svela ExpertCenter PN54: il primo mini PC Copilot+ con processori AMD Ryzen AI Serie 300

Published

ASUS amplia la propria gamma di soluzioni desktop presentando il nuovo ExpertCenter PN54, un mini PC compatto e potente che inaugura l’era dei sistemi Copilot+ dell’azienda taiwanese. Equipaggiato con i nuovi processori AMD Ryzen AI Serie 300 e con la tecnologia XDNA 2, il dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate, efficienza e un’integrazione fluida dell’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane di lavoro e di creazione di contenuti.

Destinato tanto al mondo enterprise quanto a contesti retail o industriali, l’ExpertCenter PN54 garantisce potenza e versatilità in un formato sorprendentemente ridotto. Il nuovo processore AMD, basato su architettura Zen 5 con otto core e frequenze di boost fino a 5,0 GHz, assicura oltre il 50% di memoria on-chip in più rispetto ai modelli precedenti. La NPU AMD XDNA 2 introduce fino a 50 AI TOPS di potenza dedicata alle elaborazioni neurali, consentendo al mini PC di gestire agevolmente attività di analisi dati, compilazione di codice o contenuti multimediali assistiti da AI.

Sul fronte grafico, la GPU integrata AMD Radeon 800M offre un incremento dell’11% nelle prestazioni di rendering 3D, garantendo fluidità e precisione durante l’editing video o la progettazione grafica. Il supporto alle memorie DDR5 ad alta velocità e la maggiore larghezza di banda contribuiscono a rendere più scorrevole il multitasking e le applicazioni più impegnative.

Uno dei punti di forza del PN54 è la connettività: sei porte USB, doppia LAN 2.5G opzionale e due interfacce DisplayPort™ consentono di collegare fino a quattro display 4K contemporaneamente. La presenza del nuovo Wi-Fi 7 e del Bluetooth® 5.4 assicura velocità di trasferimento superiori, connessioni più stabili e una sicurezza potenziata grazie alla crittografia avanzata.

Le funzionalità basate su Copilot+ rappresentano un ulteriore salto in avanti nella produttività. Recall permette di recuperare rapidamente informazioni, email o immagini tramite semplici comandi in linguaggio naturale, anche a distanza di mesi. Live Captions traduce in tempo reale 44 lingue verso l’inglese, rendendo i meeting internazionali più fluidi, mentre Cocreator consente la generazione di immagini o design grafici a partire da prompt testuali. Tutto è gestibile attraverso il pulsante Copilot o tramite comandi vocali.

Il design resta uno dei tratti distintivi della serie ExpertCenter: il PN54 misura appena 130 x 130 x 34 mm e risponde agli standard militari MIL-STD 810H in termini di resistenza a urti, vibrazioni, temperature estreme e umidità. Il telaio modulare favorisce interventi di aggiornamento o manutenzione senza l’uso di strumenti, permettendo di adattare l’hardware a esigenze differenti in modo rapido e intuitivo.

Sul fronte della sicurezza, ASUS integra un sistema di login biometrico tramite impronta digitale e supporta la tecnologia Trusted Platform Module (TPM) opzionale, che protegge i dati sensibili con una crittografia hardware avanzata e la verifica dell’integrità del sistema.

Accanto a questo modello debutta anche l’ExpertCenter PN54-S1, una variante che adotta processori AMD Ryzen™ Serie 200, mantenendo la stessa filosofia costruttiva. Questa versione offre sei porte USB, supporto a quattro schermi 4K e le medesime caratteristiche di solidità e sicurezza, configurandosi come scelta ideale per uso professionale in ambienti aziendali e retail.

Entrambi i modelli sono disponibili in Italia su richiesta presso i partner commerciali ASUS. Con questa nuova generazione di mini PC, l’azienda prosegue nel proprio impegno verso dispositivi sempre più compatti, potenti e intelligenti, capaci di unire produttività, efficienza e innovazione in un unico sistema versatile e affidabile.

