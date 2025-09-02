Audi Formula 1 Team e adidas: nuova partnership per una collezione in vista del 2026

Il futuro Audi Formula 1 Team e adidas hanno annunciato un accordo pluriennale che segna l’inizio di una collaborazione destinata a ridefinire il concetto di abbigliamento tecnico in Formula 1. Il marchio tedesco di articoli sportivi diventerà infatti partner ufficiale per l’abbigliamento del team, con il debutto della collezione previsto prima dell’avvio della stagione agonistica 2026.

L’intesa tra due colossi tedeschi unisce la ricerca tecnologica di adidas con la passione per l’innovazione di Audi, dando vita a una linea che promette di alzare gli standard di performance e design nel mondo del motorsport.

Nell’ambito della partnership, adidas e il futuro Audi F1 Team stanno collaborando a stretto contatto per sviluppare una collezione completa di prodotti ad alte prestazioni. Non si tratta di semplici capi d’abbigliamento, ma di soluzioni studiate nei minimi dettagli per soddisfare le esigenze specifiche di piloti, meccanici, ingegneri e staff tecnico.

In un contesto come quello della Formula 1, dove ogni secondo è cruciale, l’obiettivo comune è realizzare abbigliamento estremamente funzionale che unisca comfort, resistenza e tecnologie innovative. La collezione adidas x Audi F1 punta a diventare un punto di riferimento assoluto per chi cerca il massimo in termini di tecnologia e stile.

Oltre alla linea dedicata al team, Audi e adidas lanceranno anche una gamma completa di prodotti per i tifosi. Prima dell’inizio della stagione 2026, arriveranno sul mercato capi d’abbigliamento, calzature e accessori ufficiali, offrendo agli appassionati la possibilità di indossare i colori della propria squadra del cuore.

La partnership non è soltanto un’operazione di marketing, ma un progetto che mette al centro innovazione, passione sportiva e identità di brand. In un periodo in cui la Formula 1 sta vivendo una nuova era di sviluppo tecnologico e sostenibilità, la sinergia tra Audi e adidas appare come una scelta strategica e naturale.